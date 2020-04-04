تكنولوجيا: MSI تكشف عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب من الفئة المميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة MSI مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من الفئة المميزة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب التي تتضمن GS66 Stealth، وGE66 Raider إلى جانب Creator 17، والتي تنطلق بالجيل العاشر من معالجات إنتل مع كروت الشاشة RTX Super من Nvidia.

أكدت شركة MSI على أن أجهزة الحاسب الجديدة والمخصصة للألعاب صممت لدعم اللاعبين والمحترفين من مبتكري المحتوى أيضاً، حيث يمكن لهذه الأجهزة أن تدعم بسلاسة الألعاب ومهام عرض محتوى الفيديو بأعلى جودة.

يتوفر جهاز حاسب GS66 Stealth للحجز المسبق الآن، بينما ينطلق كلاً من GE66 Raider وCreator 17 للبيع في الأسواق في 15 من أبريل الجاري، على أن تنطلق الأجهزة الجديدة بشاشاتTN، ودعم إختيار شاشة IPS لسطوع أعلى في الشاشة.

جهاز MSI GS66 Stealth

يبدأ سعر هذا الإصدار من 1600 دولار حيث يتوفر الجهاز للحجز المسبق الآن، ويأتي جهاز GS66 Stealth بهيكل مميز باللون الأسود، كما ينطلق بمعالج i9-10980HK، مع كرت شاشة RTX Super، ويتميز الجهاز بحجم 15.6 إنش في شاشة تدعم دقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث في الشاشة 300 Hz.

ومن المتوقع أن يقدم الإصدار المميز بمعالج i9-10980HK وكرت شاشة RTX 2080 Super أفضل آداء، مع معدل تحديث 300Hz، كما يضم الجهاز اثنان من فتحات NVMe SSD للتخزين، أيضاً يضم لوحة مفاتيح بإضاءة RGB من SteelSeries، مع تقنية التبريد Cooler Boost Trinity بلس، أيضاً يدعم الجهاز بطارية بقدرة 99.9Whr.

Advertisements

جهاز MSI GE66 Raider

يتوفر هذا الإصدار في أبريل بسعر يبدأ من 1799 دولار، وينطلق جهاز GE66 Raider بمعالج i9-10980HK، مع كرت شاشة RTX 2080 Super أيضاً، كما يتميز بحجم 15.6 إنش في الشاشة، بدقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 300Hz، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 99.9Whr، أيضاً تتميز لوحة المفاتيح بإضاءة RGB-lit، مع شاشة بإضاءة RGB في الجزء الأمامي من قاعدة الجهاز.

جهاز MSI Creator 17

يتوفر هذا الإصدار أيضاً في 15 من أبريل بسعر يبدأ من 1799 دولار، ويتميز جهاز Creator 17 بحجم 17.3 إنش في الشاشة التي تدعم دقة عرض 4K، مع دعم MiniLED-lit وHDR 1000.

أيضاً يدعم جهاز Creator 17 المستخدم بمميزات workstation، لذا يمكن أن يدعم المستخدم في تحرير الفيديو والألعاب بشكل جيد، كما يدعم الجهاز معالج i7-10875H، مع إصدار إنفيديا من سلسلة كرت الشاشة RTX Super، أيضاً يتميز هذا الإصدار بإضاءة خلفية بيضاء في لوحة المفاتيح.

المصدر

اعلان





