تكنولوجيا: ِAnker Saudi تطلق حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت مجموعة من الحسابات الخاصة ب Anker Saudi على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً، حيث تستعد الشركة لتعزيز حضورها الرقمي في المنطقة العربية وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.

تعد Anker التابعة لشركة Innovations Anker، واحدة من رواد صناعة شحن الجوالات والأجهزة الذكية في العالم، واليوم كشف عن الخطوات الأولى التي تتخذها الشركة نحو تعزيز حضورها الرقمي في السعودية.

اشتهرت شركة Innovations Anker برصيد كبير من براءات الإختراع المسجلة باسمها والتي تتجاوز عدد 300 براءة إختراع، وتعد تقنيات الشحن السريع بأشكالها من بين أبرز براءات الإختراع التي أشتهرت بها الشركة، كما أنها قامت بإطلاق ماركات متعددة موجهة للمنزل الذكي والسمعيات والسيارات.

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أيضاً أشتهرت شركة Anker بمنتجات المنزل الذكي وكاميرات المراقبة المتطورة في علامة eufy التجارية، كما تقدم الشركة مجموعة مميزة من أجهزة العرض المنزلي التي تأتي بأعلى وضوح وجودة في العرض، كما تتوفر الأجهزة بأحجام متعددة وتعرف بعلامة NEBULA التجارية.

كما تقدم Anker مجموعة رائدة من الأجهزة الذكية الخاصة بالسيارات في علامة ROAV التجارية، أيضاً تأتي علامة الشركة soundcore بمجموعة متنوعة وكبيرة من المنتجات السمعية المتقدمة ما بين سماعات الأذن اللاسلكية وسماعات الرأس والمكبرات الصوتية.



الجدير بالذكر أن Anker سبق وأن قامت باعتماد موزعها الوحيد في المملكة العربية السعودية وهو شركة ركن الشريف للتجارة مع ضمان لمدة سنتين.

لمتابعة حسابات Anker السعودية قم بالبحث في منصات التواصل الاجتماعي عن AnkerofficialsA

او الضغط على رابط الحساب في الأسفل والمتابعة.

https://twitter.com/AnkerofficialsA

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