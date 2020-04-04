Anker السعودية تفتتح حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الإجتماعي

فاطمة أيت طالب - دبي - طال الأنتظار و ها هي Anker أخيراً و بشكل رسمي تفتتح قنواتها الرسمية في صفحات التواصل الاجتماعي و باللغة العربية، تواصلنا مع الشركة و أكدت لنا بأنها ستقوم بإدارة الصفحات بنفسها. و ستقوم الصفحات بالتركيز على إيصال المعلومات مباشرة من الشركة إلى العميل و ستتضمن الصفحات معلومات عن العلامات التجارية المتعددة التي تمتلكها شركة Anker Innovations مثل المنتجات المنزلية الذكية من Eufy و أجهزة العرض من Nebula و المنتجات المخصصة للسيارات من Roav , منتجات Soundcore المخصصة للسمعيات و بالطبع منتجات Anker المعروفة ببنوك الطاقة و الإكسسوارات المختلفة للهواتف و الأجهزة الذكية. الحسابات الجديدة ستعتني بالرد على استفسارات العملاء و مساعدتهم عبر القنوات التالية:

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