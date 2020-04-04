Xiaomi تكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Xiaomi Mi Air 2S، وتُكلف 56$

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Xiaomi النقاب عن سماعات الأذن اللاسلكية Xiaomi Mi Air 2S، والتي تتميز بعمر أفضل على مستوى البطارية يصل إلى 24 ساعة إجمالاً، وأداء أفضل على مستوى البلوتوث. هذه السماعات متاحة حاليًا فقط في الصين حيث يمكن طلبها مسبقًا مقابل 56 دولارًا أمريكي، ولكن ينبغي عرضها للبيع في متاجر Xiaomi على مستوى العالم في مرحلة ما.

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة بمكبرات أكبر للصوت يبلغ حجمها 14.2 ملمتر للحصول على صوت عالي الجودة. يتم توفير جودة الصوت العالية هذه عبر البلوتوث 5.0 بإستخدام معيار LHDC الذي يُعتبر بديلاً أصليًا في نظام Android 10 للمعيار aptX-HD من كوالكوم. كما أن لدى LHDC كمون منخفض.





للحد من مشاكل الإتصال، يتم إرسال الصوت إلى كل سماعة أذن على حدة، بدلاً من وجود سماعة رئيسية تقترن بالسماعة الأخرى. هذا يسمح لك أيضًا بإستخدام واحدة من السماعتين بشكل منفصل.

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تأتي سماعات Xiaomi Mi Air 2S مع علبة تدعم الشحن اللاسلكي Qi ولديها منفذ USB Type-C في الأسفل. الشحن الكامل يستغرق ساعة. يمكن أن تعمل السماعات لخمس ساعات، ومن خلال وضعها في العلبة تحصل على معدل إستخدام إجمالي قدره 24 ساعة.

هذه السماعات لا تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، ولكن شركة Xiaomi تستخدم الميكروفونات لقمع الضوضاء أثناء المكالمات. يمكنك قبول المكالمات من خلال النقر على إحدى السماعتين، كما يمكن لعناصر التحكم الحساسة للمس تغيير مستوى الصوت. تحتوي سماعات الأذن على مستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي تكتشف متى تقوم بإزالة السماعات من أذنك ليتم إيقافها تلقائيًا.