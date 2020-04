هواتف OnePlus 8 تحصل على التقييم ” +A ” من فريق DisplayMate

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DisplayMate المتخصص في إختبار شاشات الأجهزة المحمولة فعلاً بإختبار هواتف OnePlus 8 القادمة وأعلن أنها تملك شاشات ممتازة. هذا مجرد إعلان تشويقي، فلم يتم حتى الآن نشر النتائج الكاملة للإختبارات لأنه تم تأجيل ذلك حتى يتم الكشف عن الهواتف بشكل رسمي.

الهواتف الرائدة الجديدة حصلت على العلامة الكاملة في إختبار الأداء، وإتضح أنها تقدم ألوان دقيقة لا يمكن تمييزها بصريًا عن الكمال. هذا خول لهذه الهواتف الجديدة الحصول على التصنيف ” +A “، وحصلت على جائزة الشاشة الأفضل للهواتف الذكية ” DisplayMate Best Smartphone Display Award “.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau أن الهاتف OnePlus 8 Pro حطم 13 رقمًا قياسيًا على مستوى أداء الشاشة. فلماذا قال فريق DisplayMate أن الهواتف الرائدة الجديدة لشركة OnePlus حطمت 10 أرقام قياسية؟ حسنًا، تحدث فريق DisplayMate عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series، وهذا ما يشمل الهاتف OnePlus 8 العادي أيضًا والذي تعذر عليه على ما يبدو تحطيم رقمين قياسيين. نحن نعلم بالفعل بأن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 العادي شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، لذلك سيستخدمون شاشات مختلفة.

عمومًا، سنعرف كل شيء حول سلسلة هواتف OnePlus 8 Series الجديدة في اليوم 14 من شهر أبريل الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

DisplayMate's in-depth Display Shoot-Out for the OnePlus 8 series Smartphones have earned our Highest A+ Display Rating and DisplayMate Best Smartphone Display Awards, with 10+ Display Performance Records including Color Accuracy that is Visually Indistinguishable From Perfect!!