شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسة ديل الخيرية تتبرع بـ 100 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مايكل ديل أن مؤسسة مايكل وسوزان ديل ستتبرع بمبلغ 100 مليون دولار للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، وكجزء من التبرع، ستتبرع المؤسسة بـ 20 مليون دولار لـ COVID-19 Therapeutics Accelerator، التي أطلقتها مؤسسة Bill & Melinda Gates وWellcome وMastercard لتحديد العلاجات المحتملة لـ COVID-19 وتسريع تطويرها وتوزيعها.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فبالإضافة إلى ذلك ستتبرع مؤسسة مايكل وسوزان ديل بـ "80 مليون دولار لتوفير الإغاثة للمجتمعات التي تخدمها مع التركيز على أربع مجالات: دعم أنظمة الرعاية الصحية؛ دعم عمل المؤسسات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية؛ دعم الأنظمة التعليمية؛ وتحقيق الاستقرار في سبل العيش والشركات الصغيرة ".

وقال "مايكل ديل" في بيان له:"مثل أي شخص آخر، أنا وسوزان نتابع عن كثب إرشادات الصحة العامة ونقوم بدورنا لوقف انتشار هذا الفيروس، والآن، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري البقاء في المنزل، إن أمكن، في جهد جماعي لدعم أولئك الذين يعملون بشكل غير أناني في الخطوط الأمامية لإبقائنا على ما يرام.

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خلال هذا الوقت من البعد الاجتماعي - ومنظور متجدد - تحدثت أنا وسوزان بشكل مكثف حول ما يمكننا الاستمرار في القيام به للمساعدة في إحداث فرق في هذا الوقت الصعب للغاية، إن حجم المشكلة مروع، ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن تصل المساعدة إلى أكبر عدد ممكن من الناس والأسر".

فيما لا تعد مؤسسة مايكل وسوزان ديل الوحيدة التي تعمل على كبح انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرًا أن فريق سلسلة التوريد العالمي لديها قد أمّن المستلزمات التي تمس الحاجة إليها والتي تضمنت معدات الحماية وموازين الحرارة والمزيد.

ومن ناحية أخرى، تبرعت أبل وفيس بوك بملايين الأقنعة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا بينما قامت Razer وTesla وSpaceX بتحويل خطوط تجميع التصنيع لإنتاج أقنعة جراحية وأجهزة تهوية على التوالي.