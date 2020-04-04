شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب آلاف مكالمات واجتماعات المستخدمين على Zoom عبر الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير حديث الضوء على وجود ثغرة جديدة في تطبيق Zoom للاجتماعات والمكالمات المرئية، والتى كشفت عن آلاف تسجيلات الاجتماعات والمكالمات التي أجراها المستخدمين وقاموا بتخزينها عبر الخدمة السحابية، وذلك بسبب الطريقة التي تستخدمها Zoom بتسمية ملفات التسجيل.

وبحسب الواشنطن بوست، يقوم Zoom بتسمية ملفات تسجيل الاجتماعات بطريقة يمكن التنبؤ بها، كما أن الكثير منها تم تخزينها على سحابة أمازون غيرمحمية يمكن الوصول إليها عبر محركات البحث، وبحسب التقرير، فقد تمكن أحد محركات البحث من الوصول إلى 15 ألف تسجيل لاجتماع ومكالمات Zoom، كما أن الآلاف منها تم تنزيله وإعادة نشره على خدمات الفيديو الشهيرة مثل يوتيوب وفيميو.

ومن خلال الاطلاع على تلك المقاطع التي يمكن الوصول إليها، تضمنت مجموعة واسعة من الاستخدامات لـ Zoom، منها ما يتعلق بالصحة والعلاج، وبعضها اجتماعات عمل وشركات، والآخر دروس للطلاب وغيرها، وقد تم إعلام الشركة من قبل الصحيفة بوجود هذا الخلل الغريب، ولا معلومات بعد عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفاديه مستقبلاً.

الجدير بالذكر أن خدمة Zoom توفر للمستخدمين ميزة تسجيل المكالمات وتخزينها سواء على جهاز المضيف أو السحاب، وقدمت الشركة مؤخرا تبرير قالت فيه أنها توفر الشفافية لجميع المشاركين حيث يعرفون أن الجلسة يتم تسجيلها وفقط المضيف يمكنه التسجيل واختيار مكان تخزين التسجيل لاحقاً.