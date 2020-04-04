Galaxy A21 يظهر في تسريب جديد مع أربع كاميرات في الخلف وشاشة Infinity-O

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا بالفعل بعض الصور المسربة للهاتف Galaxy A21 القادم من سامسونج، وتم أيضًا رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما كشف لنا عن بعض مواصفاته التقنية الرئيسية. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريبات جديدة من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف أيضًا بإسم الشهرة evleaks تكشف لنا عن تصميم الهاتف Galaxy A21 من مختلف الزوايا.

كما تلاحظون، هذه التسريبات الجديدة تؤكد لنا من جديد قدوم الهاتف Galaxy A21 مع شاشة Infinity-O Display تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومع أربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية يتواجد بجانبها الفلاش LED ومستشعر بصمات الأصابع.

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وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Galaxy A21 سيضم أيضًا أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل على الجانب الأيمن، ومنفذ USB Type-C جنبًا إلى جنب مع منفذ السماعات 3.5mm في الجزء السفلي من الجهاز.

لم تكشف لنا شركة سامسونج عن أي معلومات حول الهاتف Galaxy A21 حتى الآن، ولكن الشائعات تقول أنه سيصل مع المعالج Exynos 7904، ومع 4GB من الذاكرة العشوائية، ومع 64GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. هذا الهاتف سيضم كذلك على الأرجح شاشة AMOLED بدقة +HD، وبطارية بسعة 4000mAh.