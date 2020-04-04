انخفاض الحرارة وأمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد، انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسا معتدلا نهارا، لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت الأرصاد في بيان: "تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا لطيفا نهارا، مائل للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحدعلى محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 21

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 19

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 20