iPad Pro مزود بميزة لمنع إساءة استخدام الميكروفون

يأتي حاسب (آيباد برو) الجديد iPad Pro من شركة آبل مزودًا بميزة أمان تعمل على فصل الميكروفونات عندما يكون غطاء الجهاز مغلقًا فعليًا، وذلك بالرغم من أن هذه ليست ميزة جديدة حيث بدأت آبل في استخدام هذا الإجراء الأمني ​​في 2018 مع أجهزة حواسيب (ماك بوك) MacBook المجهزة بشريحة الأمان (Apple T2).

ويعتبر iPad Pro الذي أطلقته آبل في شهر مارس من أكثر أجهزتها اللوحية تطورًا، حيث يعمل بمعالج (A12Z Bionic)، مما يوفر أداءً قويًا، ويتميز بكاميرا واسعة للغاية، مع ماسح ضوئي جديد يعمل بتقنية (LiDAR) لاستشعار العمق، وشاشة (Liquid Retina)، وغير ذلك الكثير من الميزات الجديدة.

وتم تسليط الضوء على الميزة الأمنية في مستند من آبل حول أمان المنصة، وتعمل الميزة على فصل اتصال ميكروفونات الجهاز عندما يتم إغلاق الحافظة المتوافقة والمتصلة بجهاز آيباد برو فعليًا، وتجعل ميزة الأمان هذه من الصعب على البرامج الضارة الوصول إلى ميكروفون الجهاز.

وصممت هذه الميزة لمنع التنصت على الأجهزة المخترقة، وتعتبر نماذج iPad Pro الجديدة الصادر هذا العام هي الأولى التي تتلقى الميزة، وذلك بالرغم من أن مستند الأمان يشير إلى أنها ستصبح ميزة قياسية في النماذج المستقبلية.

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وأشارت الشركة في مستند الأمان إلى أن الميكروفونات غير المتصلة تمنع إتاحة بيانات صوت الميكروفونات لأي برنامج، حتى في ظل امتلاكه لامتيازات في (iPadOS) أو في حالة اختراق البرنامج الثابت، وأضافت آبل أنه لا يتم قطع اتصال الكاميرا عندما تكون الحافظة مغلقة فعليًا، وذلك لأن مجال رؤيتها معطل تمامًا مع إغلاق الغطاء.

وطرحت شركة آبل ميزة الأمان هذه لأول مرة في عام 2018 من خلال شريحة الأمان (Apple T2) المضمنة في (MacBook Air) و (Mac mini)، و كانت شريحة الأمان (Apple T2) موجودة أيضًا في إصدار 2017 من (iMac Pro) لحماية مساحة تخزين الجهاز وبيانات بصمات الأصابع ومفاتيح التشفير.

يذكر أن الميزة تعمل مع حافظة (Smart Folio) و (Smart Keyboard Folio) من آبل ولوحة مفاتيح (Magic Keyboard) القادمة من آبل والمقرر إصدارها في شهر مايو، إلى جانب عدد من الحافظات الأخرى التابعة لجهات خارجية.