سكايب يتيح لك الآن إجراء مكالمة بدون تسجيل أو تنزيل

أجرت شركة مايكروسوفت بعض التحسينات الكبيرة على خدمة مكالمات الفيديو عبر تطبيق (سكايب) Skype وأزالت المتاعب المتعلقة بإجراء مكالمة مثل الاشتراك في الخدمة أو تنزيل التطبيق، بحيث لا يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى الاشتراك للحصول على حساب أو تنزيل البرنامج من أجل الانضمام إلى مؤتمرات الفيديو عبر المنصة.

وهناك أيضًا واجهة أبسط تسمح للمستخدمين ببدء مكالمة فيديو بنقرة واحدة فقط، بحيث يتيح لك سكايب الآن إجراء مكالمة فيديو بمجرد الانتقال إلى صفحة مكالمة مؤتمر Skype الجديدة والنقر على زر إنشاء اجتماع مجاني من أجل إنشاء رابط يمكنك مشاركته مع أشخاص آخرين.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن للأشخاص الانضمام إلى المكالمة بمجرد النقر على هذا الرابط، وفي حال كان لديك تطبيق سكايب، يمكنك النقر فوق زر “Meet Now” وإنشاء رابط يمكن مشاركته مع الآخرين، مع ملاحظة أنه يتعين على المشاركين اختيار اسم مستخدم لتحديد الهوية قبل أن ينضموا إلى المكالمة إذا لم يكن لديهم حساب أو التطبيق.

وقالت الخدمة عن التغييرات الجديدة: “اجتماعات فيديو سهلة بدون تسجيل أو تنزيل. يمكنك الاستمتاع باجتماعات غير محدودة عبر سكايب من خلال إنشاء رابط فريد مجاني بنقرة واحدة ومشاركته مع الآخرين. هناك مجموعة كاملة من الميزات تحت تصرفك، كما أن صلاحية رابط الاجتماع لا تنتهي، ويمكن استخدامه في أي وقت”.

وسمحت مثل هذه الميزات لتطبيق (Zoom) بأن يصبح أحد الخيارات الأكثر شيوعًا للزيادة الهائلة في استخدام مكالمات الفيديو حيث أن وباء فيروس كورونا المستجد قد غير طريقة عمل الناس والتواصل معهم، ومع ذلك، فقد شهد تطبيق (Zoom) مجموعة من مشكلات الأمان والخصوصية، لذلك، لجأ البعض إلى بدائل أخرى.

ويتطلب تطبيق (Zoom) أن يكون لدى مضيف الاجتماع حسابًا، بالإضافة إلى التطبيق لبدء مكالمة، وقالت خدمة الدردشة الصوتية والفيديوية من مايكروسوفت عبر

