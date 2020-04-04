شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات الاتصالات البريطانية تنفى مزاعم انتقال فيروس كورونا عبر الـ5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر مزودو شبكات الهاتف المحمول البريطانيون إلى نفى نظريات المؤامرة التى لا أساس لها المنتشرة على الإنترنت بأن أبراج الـ 5G مرتبطة بفيروس كورونا بعد إحراق العديد منها، حيث قالت MobileUK، المنظمة التجارية التي تمثل أكبر مزودى شبكات الهواتف، إن الأمر يتعلق بالوباء الذى تم استخدامه لزيادة مثل هذه الحقائق الكاذبة، مضيفا أن بعض العاملين الرئيسيين في الصناعة يتعرضون للإساءة بسبب أساطير الـ5G التي لا أساس لها التي تنص على أن الإشعاع الصادر من الشبكة ينقل الفيروس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي ذلك بعد ظهور مقاطع فيديو على الإنترنت لأبراج الهواتف مشتعلة، بما في ذلك واحد في برمنجهام وأخر في كوفنترى.

وأظهرت لقطات مروعة تم نشرها على فيس بوك في اللحظة التي اندلعت فيها أبراج بطول 70 قدمًا (21 مترًا)، حيث تم إرسال رجال الإطفاء لاحتوائها.

كما تم استدعاء خدمات الطوارئ للهبوط في منطقة سباركيل بالمدينة في الساعة 8.18 مساءً الخميس، حيث تعامل رجال الإطفاء لإخماد النيران لمدة ساعتين، بينما أغلقت الشرطة الطريق لحماية حركة المرور.

وقالت خدمة الإطفاء في ويست ميدلاندز، إن ثمانية من رجال الإطفاء حضروا حادثة مساء الخميس، شملت برجًا يبلغ ارتفاعه 70 قدمًا في موقع للاتصالات في منطقة سباركهيل في برمنجهام، على الرغم من أن المتحدث قال إنه لم يتم تحديد السبب بعد.

وقال متحدث باسم شرطة وست ميدلاندز: "نحن على علم بحريق لبرج اتصالات، لكننا ننتظر مزيدًا من التفاصيل حول سببها".

ولكن في مجموعة على فيس بوك محذوفة الآن، زعم منظّرو المؤامرة أن انبعاث 5G كان يثير فيروس كورونا.

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ولا يوجد دليل علمي على أن تقنية 5G تشكل أي تهديد لصحة الإنسان، وقد تم التأكيد على أنها آمنة من جانب هيئة مراقبة الإشعاع الشهر الماضي.

وقال فيس بوك، إن الصفحة المحظورة تم حذفها بسبب خرق سياساتها لأنها تنطوي على إمكانية التسبب في ضرر حقيقي للعالم.

وعلى الرغم من ذلك زعم أحد المستخدمين أنهم أبلغوا الصفحة في وقت مبكر للمشرفين للترويج للعنف، فقط لتلقي رد يقول إنه لا يعتبر انتهاكًا لمعايير مجتمع فيس بوك.

كما تم نشر العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر أبراج 5G تحترق على صفحة على فيس بوك، مما شجع الآخرين على القيام بنفس الشيء.

قالت شركة Mobile UK ، إنها "قلقة من أن مجموعات معينة تستخدم تفشى Covid-19 لنشر الشائعات والنظريات الكاذبة حول سلامة تقنيات 5G".

وقال بيان: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض الناس يسيئون إلى عمالنا الرئيسيين ويهددون بتدمير البنية التحتية تحت ذريعة مزاعم بشأن شبكة الجيل الخامس".