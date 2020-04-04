Gamevice تريد منع إستيراد وبيع جهاز Nintendo Switch في دعوى قضائية جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما كشفت شركة Nintendo لأول مرة عن أنها كانت تعمل على جهاز ألعاب جديد تم إطلاقه في نهاية المطاف تحت إسم Nintendo Switch، كانت الشركة حذرة ومتحفظة بشأن التصميم لأنها لا تريد الكشف عن أسرارها قبل الإطلاق. عندما تم إطلاق جهاز Nintendo Switch في نهاية المطاف، أشاد الكثيرون بتفرده.

ومع ذلك، فإن فكرة أيادي التحكم القابلة للفصل ليست جديدة، وهذا هو السبب وراء رفع شركة Gamevice دعوى قضائية ضد شركة Nintendo. حكمت المحكمة في هذه القضية لصالح شركة Nintendo في شهر مارس 2020، ولكن يبدو أن شركة Gamevice لم تستسلم بعد وقد رفعت منذ ذلك الحين دعوى قضائية جديدة أثناء إستئناف قضيتها السابقة، وفي هذه العملية تُحاول إيقاف إستيراد جهاز Nintendo Switch وبيعه في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وفقا لهذه الدعوى القضائية الجديدة، تدعي شركة Gamevice أنها حصلت على براءة إختراع لأيادي التحكم القابلة للفصل في شهر أغسطس الماضي، وهي براءة الإختراع التي تدعي أن شركة Nintendo إنتهكتها. في حالة إذا لم تسمع عن جهاز Gamevice الذي كان معنيًا في هذه القضية والذي تدعي الشركة أن Nintendo إنتهكت تصميمه، فهو يظهر في الصورة أعلاه. هذا الجهاز عبارة عن أيادي للتحكم قابلة للفصل يمكن ربطها مع جانبي الهاتف الذكي، مما يجعل من السهل عليك تشغيل الألعاب الخاصة بك.

علينا أن نعترف بأن المفهوم يبدو مشابهًا لـ Nintendo Switch، على الرغم من أن محامي Nintendo والقاضي الذي حكم في القضية لديهما رأي مختلف. الآن، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Nintendo ستنجح في الدفاع عن نفسها في هذه الدعوى القضائية الجديدة أم لا، ولكن في كلتا الحالتين يبدو أن المشاكل القانونية بين الشركتين ستستمر لعام آخر على الأقل.