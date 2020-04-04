آبل تخطط على الأرجح لإطلاق هاتف iPhone مقاوم كليًا للماء وقابل للإستخدام تحت الماء

فاطمة أيت طالب - دبي - في السنوات الأخيرة، إنضمت شركة آبل أخيرًا إلى مصاف الشركات الأخرى بعدما قررت جعل هواتف iPhone مقاومة للماء. هواتف iPhone الحالية من آبل تحمل شهادة IP68 مما يجعلها مقاومة للماء حيث يمكنها البقاء تحت الماء في عمق يصل إلى مترين لمدة تصل إلى 30 دقيقة، على الرغم من أننا سمعنا تقارير عن قدرتها على الصمود لفترات أطول.

ومع ذلك، بينما رأينا العديد من الأشخاص يستخدمون هواتف iPhone الخاصة بهم للتصوير تحت الماء، فإنه لا ينصح بذلك بشكل عام. تهدف مقاومته للماء إلى حماية الهاتف من السقوط العرضي وليس بالضرورة لمثل هذه الأنشطة، ولكن وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، فهذا شيء تريد شركة آبل تغييره.

وفقا لبراءة الإختراع، يبدو أن شركة آبل تستكشف أو إستكشفت فكرة إنشاء هاتف iPhone مقاوم كليًا للماء. إن مفهوم العزل المائي الكلي ليس شيئًا جديدًا، ولكن براءة الإختراع هذه تأخذ الأمور إلى المستوى التالي، فهي تلمح لوجود واجهة مستخدم محتملة يمكن تنشيطها أثناء وجودها تحت الماء. في براءة الإختراع، سلطت آبل الضوء على مشكلة واجهة المستخدم أثناء وجود الهاتف تحت الماء، وقد عرضت براءة الإختراع حلاً محتملاً.

Advertisements

وصف براءة لإختراع يقول : ” هناك حاجة للأجهزة الإلكترونية التي توفر أساليب وواجهات فعالة للوصول إلى واجهات المستخدم تحت الماء المعروضة على الأجهزة الإلكترونية. يمكن لهذه التقنيات أن تقلل من العبء المعرفي على المستخدم الذي يصل إلى واجهات المستخدم أثناء وجود الجهاز الإلكتروني تحت الماء، وبالتالي تعزيز الإنتاجية. وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه التقنيات أن تقلل من طاقة المعالج والبطارية المهدورة على إدخالات المستخدم الزائدة “.

الآن، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستقوم بإطلاق مثل هذا iPhone في المستقبل أم لا، فكما تعلمون جميعًا على الأرجح، براءات الإختراع لا تتحول دائمًا إلى منتجات فعلية، ولكن الفكرة المجسدة في براءة الإختراع هذه تبدو مثيرة فعلاً للإهتمام.