منظمة: العراق يخسر نحو 120 مليون دولار سنوياً بسبب تهريب الانترنت

كشفت "المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات"، اليوم السبت، عن حجم الخسائر التي تتعرض لها وزارة الاتصالات بسبب عمليات "تهريب" الإنترنت. وقالت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الاتصالات تخسر دخلاً يُقدر بـ120 مليون دولار أميركي سنوياً سبب عمليات تهريب الإنترنت التي تقوم بها بعض الشركات، مما يؤثر سلباً على موازنة الدولة العراقية بشكل عام وعلى ميزانية الوزارة بشكل خاص".



وأوضحت، أن "الخسائر الشهرية بسبب تهريب الإنترنت تتراوح بين 9 - 12 مليون دولار، وهذا رقم كبير لو دخل لموازنة الدولة لكان بالإمكان أن يتم تطوير واقع الإنترنت في العراق"، داعيةً وزارة الاتصالات إلى "إنهاء عمليات التهريب وضبط دخول السعات إلى العراق من خلال بوابات الدولة الرسمية".

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