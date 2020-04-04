تطبيق Facebook Messenger للحواسيب الشخصية أصبح متوفرًا الآن على منصتي Windows و MacOS

فاطمة أيت طالب - دبي - مع كل الإنتقادات التي يواجهها تطبيق Zoom هذه الأيام بسبب الخصوصية والأمان، إذا كنت غير مرتاح لإستخدم تطبيق مؤتمرات الفيديو هذا وتبحث عن بديل مناسب، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن تطبيق Facebook Messenger متوفر الآن لمنصات جديدة.

قامت الفيسبوك بإطلاق تطبيق Facebook Messenger للحواسيب الشخصية في شهر مارس الماضي بعد الإعلان عنه في مؤتمرها السنوي للمطورين Facebook F8 في العام الماضي، ولكن توافره كان محدودًا في عدد قليل من البلدان. ومع ذلك، هذا تغير الآن، فقد أصبح تطبيق Facebook Messenger متاحًا الآن لجميع مستخدمي Windows و Mac.

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ووفقا للفيسبوك، فقد صرحت بالقول : ” الآن أكثر من أي وقت مضى، يستخدم الناس التكنولوجيا للبقاء على إتصال مع الأشخاص الذين يهتمون بهم، حتى عندما يكونون منفصلين جسديًا. خلال الشهر الماضي، شهدنا زيادة بنسبة 100 في المئة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون نسخة الويب من Facebook Messenger لإجراء المحادثات الصوتية والمرئية. الآن، مع تطبيقات نظامي MacOS و Windows، أصبح بإمكان مستخدمي هذين النظامين الحصول على أفضل تجربة Facebook Messenger، بما في ذلك محادثات الفيديو الجماعية غير المحدودة والمجانية “.

التطبيق يقوم بما تفعله نسخة الويب، فهو يدعم المحادثات الكتابية والصوتية والمرئية الفردية والجماعية، على الرغم من أنه بخلاف تطبيق Zoom، فإنه يقتصر على 8 مشاركين كحد أقصى. ومع ذلك، إذا كنت تفضل عدم الإبقاء على متصفحك مفتوحًا طوال الوقت، فقد يستحق هذا التطبيق المحاولة. سيكون التطبيق متوفرًا للتحميل على متجر Microsoft Store لمستخدمي Windows، وعلى متجر Mac Store لمستخدمي MacOS.