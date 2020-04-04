الإعلان عن iPhone SE أصبح وشيكًا

أفاد تقرير إخباري بأن الإعلان عن هاتف آيفون المنخفض المواصفات أصبح وشيكًا، حتى إن الشركة كشفت عن غير قصد أنه سيحمل اسم (آيفون إس إي) iPhone SE.

وعلى الصفحة الخاصة بزجاج حماية الشاشة من شركة (بيلكين) Belkin على (متجر آبل) Apple Store ظهر اسم الهاتف (آيفون إس إي)، إلى جانب هاتفي (آيفون 8)، و(آيفون 7)، مما يؤكد التسريبات السابقة التي تحدثت عن أن الهاتف سيقدم تصميمًا شبيهًا بالهاتفين الأخيرين، وهو ما يفسر أن زجاج الحماية يناسب الهواتف الثلاثة.

وكان موقع 9to5Mac قد كشف أمس عن اسم الهاتف، إضافة إلى بعض التفاصيل المتعلقة به، مثل: خيارات الألوان التي سيتوفر بها، وهي: الأبيض، والأسود، والأحمر. وسيقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. ويُتوقع أن يحتوي الهاتف معالجًا من نوع A13.

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وبعد التقارير التي كشفت عن ورود اسم الهاتف في صفحة زجاج الحماية من Belkin – المتاحة حاليًا للبيع بسعر 39.95 دولارًا أمريكيًا – أزالت آبل اسم (آيفون إس إي) من الصفحة. مع الإشارة إلى أن زجاج الحماية متاح أيضًا بقياس 5.5 بوصات، ولكنه مخصص لهاتفي (آيفون 7 بلس)، و(آيفون 8 بلس).

ومع أن الحديث عن هاتف آيفون المنخفض المواصفات بقياس 4.7 بوصات قد بدأ قبل أشهر عديدة، إلا أن تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 قد أخَّر إطلاقه، خاصةً أنه كان من المتوقع الإعلان عنه في شهر آذار/ مارس المنصرم.

وكانت آبل قد أطلقت أول هاتف (آيفون إس إي) في شهر آذار/ مارس 2016 بسعر 399 دولارًا أمريكيًا لإرضاء عشاقها الذين يبحثون عن هاتف آيفون بسعر معقول وشاشة صغيرة.