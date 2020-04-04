نيكون تتيح جميع دورات التصوير الاحترافي مجانًا لشهر

أعلنت شركة صناعة البصريات والتصوير (نيكون) Nikon عن إتاحة جميع دروس تعليم التصوير الفوتوغرافي مجانًا حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت الشركة اليابانية: إن جميع دورس تعليم التصوير العشرة – المتاحة عادةً بسعر يتراوح بين 15 دولارًا إلى 50 دولارًا لكل منها – متاحة مجانًا على مدرستها (نيكون سكول) Nikon School.

ويُدرِّس كل دورة مصور محترف، ويقدم دروسًا متعمقة لمساعدة الراغبين في احتراف التصوير الفوتوغرافي على تحسين التقاط الصور. وتغطي بعض الدورات التدريبية منتجات خاصة بشركة نيكون، ولكن العديد منها يُعلّم أساسيات التصوير الفوتوغرافي، مثل دورة تعلم كيفية تصوير الأطفال أو الحيوانات الأليفة، أو أساسيات إنشاء فيديو.

ويمكن للمهتمين بدورات نيكون حضورها من خلال موقعها الرسمي على الويب، ولكن سيكون عليهم الاشتراك عن طريق إدخال الاسم وعنوان البريد الإلكتروني قبل التمكن من حضور الدروس.