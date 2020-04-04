تكنولوجيا: دراسة: أزمة كورونا تجعل الكثيرين يجربون الخدمات عبر الإنترنت لأول مرة

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ذكر تقرير الاستطلاع الذى أجرته شركة الخدمات "EY"، أنه يتم تجربة التسوق عبر الإنترنت لأول مرة من جانب 9% من المملكة المتحدة.
تقدر الدراسة استنادًا إلى استطلاع عبر الإنترنت لـ 2000 شخص، وحتى أولئك الذين اعتادوا بالفعل على البث، فإن مكالمات الفيديو والتطبيقات المتعلقة بالعمل تبلغ الآن عن زيادة الاستخدام.
قال الاستطلاع إن 29 % من المستجيبين استخدموا خدمات البث في كثير من الأحيان، في حين أفاد 30 %عن زيادة في العمل في المنزل عبر تطبيقات التعاون و 35 % يقومون بإجراء المزيد من مكالمات الهاتف المحمول.
وتقول EY أن الاستطلاع يكشف عن مدى اضطرار موفري شبكة الإنترنت لمواكبة متطلبات العملاء.
قال أدريان باشنونجا، المحلل في الشركة: "نشهد تغيرًا في الطلب على الاتصال الرقمي والمحتوى في أعقاب فيروس كورونا، حيث تتكيف السلوكيات المنزلية مع هذه الأوقات الصعبة".
تؤكد المستويات المرتفعة من العمل في المنزل جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من السلوكيات عبر الإنترنت على أهمية الشبكات القوية الآن وفي الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة.
وقال ما يزيد قليلاً عن نصف المجيبين بنسبة 54 % أنهم يعتقدون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وانستجرام وسائل لتتأقلم جيدًا خلال الأزمة.
في حين، قال 67 من المستطلعين، إن منصات التواصل الاجتماعي لا تفعل ما يكفي للحد من انتشار الأخبار المزيفة.
يعد الوصول إلى تحديثات الأخبار أثناء الوباء أيضًا أولوية، فقد نظر نصف المستهلكين إلى المحتوى الإخباري في كثير من الأحيان منذ بدء الأزمة.
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