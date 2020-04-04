باحثون يكتشفون لقاح محتمل لفيروس كورونا ينتج ما يكفي من الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس

فاطمة أيت طالب - دبي - السباق مستمر الآن للعثور على لقاح لكبح تفشي فيروس كورونا الذي أثر على العالم. لسوء الحظ، لا يوجد لقاح معروف في السوق حتى الآن، ولكن كانت هناك جهود كبيرة من قبل الشركات التي قامت فعلاً بإرسال بعض اللقاحات المحتملة ليتم إختبارها على البشر.

يبدو أنه يتوجب على العناصر المعنية بالوضع إضافة لقاح أخر إلى القائمة، وذلك بفضل عمل لباحثين في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ الذين إبتكروا لقاحًا جديدًا محتملاً فعالاً ضد فيروس كورونا. تم إختبار اللقاح الذي قاموا بإنشائه على الفئران وإستنادا إلى نتائجهم الأولية، فقد تمكن هذا اللقاح من إنتاج عدد كاف من الأجسام المضادة في نظام المضيف لإزالة مفعول الفيروس في غضون أسبوعين من الحقن.

وفقًا لـ Andrea Gambotto، أستاذ الجراحة المساعد في كلية الطب في بيتسبرغ، فقد صرح بالقول : ” يعلمنا هذان الفيروسان اللذان يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بـ [Covid-19] أن بروتينًا معينًا، يسمى بروتين سبايك، مهم لإثارة المناعة ضد الفيروس. لقد عرفنا بالضبط أين نكافح هذا الفيروس الجديد “.

تتضمن طريقة التزويد لصقة توضع على الجلد. تحتوي اللصقة على 400 ميكرون دقيق يمكنها حقن اللقاح في الجلد حيث يكون رد الفعل المناعي هو الأقوى. تم تصنيع اللصقة باستخدام السكر والبروتين وتذوب في نهاية المطاف. من غير الواضح كيف سيكون تأثير هذا اللقاح الجديد على البشر، ولكن يبدو أنه لقاح واعد فقد تم مراجعة عمل الباحثين منذ ذلك الحين من قبل علماء آخرين خارج الجامعة.