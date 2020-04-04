"سامسونج" تنهي جميع إنتاج شاشات LCD بحلول نهاية2020

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بشكل رسمي، عزمها إنهاء العمل على إنتاجها المصنعة لشاشات "إل سي دي LCD" داخل مصنيعها المتواجدين في كل من الصين وكورويا الجنوبية قبل نهاية العام الجاري.

تسعى "سامسونج" بهذا القرار إلى التركيز على إنتاج شاشات عرض أكثر تطورا من شاشات "إل سي دي LCD" خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لموقع engadget.com، فإن عزم سامسونج التوقف الكامل عن إنتاج شاشات عرض "إل سي دي LCD" يأتي بعد إعلان الشركة الكورية العام الماضي عن ضخها ما يقارب 11 مليار دولار، من أجل دعم خطتها التقنية لجديدة التي تهدف إلى البدء في إنتاج الجيل الجديد من شاشات عرض متطورة بتقنية QLED.

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تأمل "سامسونج" في نجاح التكنولوجيا المتقدمة التي سوف تستخدمها لأول مرة في إنتاج شاشات العرض بتقنية QLED. حسبما نشر موقع "عاجل".

وأوضحت "سامسونج" أنه سيتم الاعتماد على وضع مصابيح الليد LED المزودة بمادة فوسفيد الإنيدوم بدلا من الكادميوم السام داخل الجيل الجديد من شاشات عرض QLED، وهو الأمر الذي سيطيل العمر الافتراضي لتلك الشاشات لما يصل إلى نحو المليون ساعة عمل.

وأشارت الشركة الكورية إلى أن خطتها لتطوير تقنية شاشات العرض الخاصة بها ستستمر على مدار الـ5 سنوات المقبلة، حيث كشفت عن نيتها تحويل وتهيئة مصنعها داخل كوريا الجنوبية لإنتاج شاشات شاشات عرض QLED على المدى القريب.

يذكر أن الكوريين يمتلكان خط إنتاج مصفوفة LCD في كوريا الجنوبية ومصنعين متخصصين فقط في مثل هذه الشاشات في الصين. ومع ذلك ، لم يكشف المتحدث باسم الشركة عن الخطط التي وضعتها Samsung فيما يتعلق بالمصانع الموجودة في الصين. ومع ذلك ، من وجهة نظر المستهلك ، ربما لا يوجد شيء يبكي عليه ، لأنه يعني وجود مصفوفات أفضل من العام المقبل ، حتى في أرخص المنتجات المتاحة في السوق.