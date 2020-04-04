شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. تعرف على متصفحات الإنترنت الأكثر انتشارا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Netmarketshare للأبحاث السوقية عن الحصة السوقية للمتصفحات وأنظمة التشغيل في العالم، حيث جاء متصفح جوجل كروم في المركز الأول بأكبر نسبة مستخدمين تصل إلى 68.50%، حيث ارتفعت حصة المتصفح هذا العام، بينما يحتل متصفح Microsoft Edge المركز الثاني بنسبة 7.59%، يليه Firefox بنسبة 7.19%.

وتشير التوقعات إلى أن ارتفاع نسبة مستخدمي Edge يعود للإصدارات الخاصة بمنصتي iOS والأندرويد التي جذبت المستخدمين بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وقد تمكنت شركة مايكروسوفت من السيطرة على حصة سوقية أكبر بمتصفح Edge، إذ أكد تقرير جديد على أن متصفح عملاق البرمجيات هو الثاني عالمياً الآن، ويأتي المتصفح بعد إصدار الشركة السابق Internet Explorer.

وبحسب موقع gizchina الصيني، فقد كشفت بيانات Netmarketshare أيضاً عن تحول الكثير من المستخدمين إلى نظام تشغيل Windows 10، حيث تصل نسبة مستخدمي نظام Windows 10 إلى نسبة 57.34%، بينما تصل نسبة مستخدمي نظام تشغيل Windows 7 إلى نسبة 26.23%.

فيما يحتل نظام تشغيل Windows 8.1 المركز الثالث بين أنظمة التشغيل بنسبة 3.69%، بينما يأتي نظام تشغيل macOS X 10.14 في المركز الرابع بنسبة مستخدمين 2.62%.

على جانب آخر أوقفت مايكروسوفت قائمة المؤتمرات السنوية الخاصة بها، بينما يكافح العالم في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، فيما أكد عملاق التكنولوجيا أن الأحداث الداخلية والخارجية المجدولة طوال الفترة المتبقية من العام ستستمر فقط رقميًا، حيث قالت الشركة "في ضوء التحديات التي قدمها Covid-19، نعدل تقويم واستراتيجية الأحداث لدينا".

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضافت الشركة: "في الفترة المتبقية من عام 2020، نحن ننتهز الفرصة لتجربة منصات جديدة لتزويد شركائنا وعملائنا ومطورينا بأعلى جودة، لأنها أول تجربة رقمية بالكامل."