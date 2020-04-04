شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 22.5 مليار تطبيق أندرويد جديد ثبتها المستخدمين في الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد من شركة أبحاث السوق App Annie عن بعض الإحصائيات المتعلقة بالربع الأول من عام 2020 حول تطبيقات الهواتف الذكية واستخدامها، حيث أوضح التقرير نمو تنزيلات تطبيقات أندرويد بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 22.5 مليار، في حين نمت تنزيلات iOS بنسبة 15٪ على أساس سنوي إلى أكثر من 9 مليار تنزيلات جديدة لهذا الربع.

وبحسب التقرير، فقد مثلت التطبيقات غير المخصصة للألعاب نسبة 55٪ من جميع التنزيلات، بينما في iOS كان الرقم أعلى قليلاً عند 65٪، كذلك فبالنسبة لمستخدمي أندرويد، كانت الهند والبرازيل أكبر سوقين من حيث التنزيلات في الربع الأول من عام 2020.

ومن حيث النمو، كانت البرازيل والهند وفيتنام أكبر محركات التغيير من الربع الرابع من عام 2019، وفي الوقت نفسه، على iOS، كانا الصين والولايات المتحدة أكبر سوقين من خلال التنزيلات، بالإضافة إلى المحركات الرئيسية لنمو التنزيل ربع سنويً، فيما كانت إيطاليا، التي حققت نموًا بنسبة 15٪ في التنزيلات على كل من Google Play وiOS، محور اهتمام أوروبا عندما يتعلق الأمر بانتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن كانت واحدة من أولى الأسواق خارج آسيا التي دخلت في التأمين.

وعلى مستوي الفئات، كانت الألعاب والأدوات والترفيه هي الأكبر من حيث التنزيلات على Google Play، في حين أن فئة الألعاب كانت أكبر محرك لنمو التنزيلات ربع سنويًا على متجر أندرويد، فإن تغيير سلوكيات المستهلك تترجم إلى نمو قوي في الفئات التي غالبًا ما يتم تجاهلها.

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وقد شهدت الصحة واللياقة والتعليم والأعمال نموًا قويًا ربع سنويًا في التنزيلات بنسبة 40٪ و35٪ و30٪ على التوالي، ونظرًا لأن العمل من المنزل أصبح هو القاعدة، وبدأ إغلاق المزيد من المدارس والصالات الرياضية، فقد شهدنا زيادة في تنزيلات التطبيقات التي تسمح للمستهلكين بالحفاظ على الحالة الطبيعية أثناء البقاء في المنزل.

وقد شهدت أدوات المؤتمرات والتعاون مثل ZOOM وHangouts Meet من Google وMicrosoft Teams اعتمادًا قويًا، حيث شهدت هذه الشركات زيادة الطلب الحالي على منتجاتها، والعديد منها يقدم إصدارات مختلفة من الوصول المجاني للمستهلكين للتجربة.

أما على نظام iOS فكانت الألعاب والصور والفيديو والترفيه، ظلت الفئات الأكبر حسب التنزيلات، وكانت فئة الألعاب أيضًا المحرك الأكبر لنمو التنزيل، وقد حققت فئات الصحة واللياقة والتعليم والأعمال، نموًا قويًا ربع سنويًا بنسبة 40٪ و35٪ و30٪، وقد كانت تطبيقات الصحة واللياقة مثل 30 Day Fitness وCalorie Counter by YAZIO وKeep هي الأكثر تنزيلًا خلال الربع الأول من عام 2020 على iOS.