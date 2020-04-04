شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا لو اندلع بركان جبل فوجى باليابان.. سيناريو محاكاة يغطى طوكيو بالرماد البركانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاكي الحكومة اليابانية ما سيحدث إذا اندلع بركان جبل فوجي مرة أخرى، متوقعة أن تكون طوكيو مغطاة تحت 17.3 مليار قدم مكعب من الرماد البركان، حيث نشرت الحكومة اليابانية نتائج محاكاة تظهر السيناريو التخيلى للكارثة الطبيعية، وتم تنظيم المشروع من جانب المجلس المركزي لإدارة الكوارث، والذي قام بتشغيل نماذج تتنبأ بالانفجارات في 92 موقع تنفيس مختلف على جبل فوجي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بينما يمكن أن تصل الحمم البركانية إلى الحواف الخارجية لطوكيو، فإن الخطر الأساسي سيأتي من الرماد، الذي قد يسقط في الهواء لعدة أيام أو حتى أسابيع.كما أنه في أسوأ السيناريوهات، سيسقط أكثر من 17.3 مليار قدم مكعب من الرماد البركاني فوق طوكيو والمناطق المحيطة بها.وهذا يعادل 10 أضعاف كمية الحطام التي يجب إزالتها من المدينة بعد زلزال توهوكو وأمواج تسونامي في عام 2011.

ووفقًا للتقرير، يمكن الشعور بالعلامات الأولى لسقوط الرماد في أقل من ثلاث ساعات، وسيتم إغلاق المدينة فعليًا في غضون 24 ساعة بسبب الرماد.

كما أنه باستخدام طبقة واحدة فقط من الرماد، تقول المحاكاة أن الطرق ستصبح غير صالحة للاستخدام لجميع المركبات ذات الدفع الثنائي بسبب عدم وجود احتكاك مناسب.

حتى الرماد الخفيف نسبيًا الذي يبلغ حوالي خمس بوصة من شأنه أن يقلل بشكل فعال من الرؤية إلى النقطة التي تصبح فيها القيادة مستحيلة.

وسيتم تعليق خدمة السكك الحديدية على الفور تقريبًا لأن حتى كمية صغيرة من الرماد على المسارات ستجعل تشغيل القطارات غير آمن.

فيما سيعطل الرماد أيضًا أبراج الهواتف المحمولة، ويتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، ويجعل محطات الطاقة الحرارية غير قابلة للتشغيل بعد بوصتين فقط من الرماد.

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ربما تكون أسوأ الآثار على السكان الذين سيواجهون تلفًا حادًا في الجهاز التنفسي ، خاصةً أولئك الذين يعانون من حالات مثل الربو.

كما سيتم تهديد العديد من المنازل الخشبية بالضرر الهيكلي من الوزن الثقيل غير المتوقع للرماد البركاني المتراكم.

وتقدر المجموعة أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن ثلاثة أيام وطاقم مؤلف من 1000 بلدوزر لمسح مسارات واسعة بما يكفي لمركبات الطوارئ لبدء القيادة مرة أخرى.

اندلع جبل فوجي بمعدل حوالي 180 ثورانًا على مدى 5600 سنة الماضية، لكن الغالبية كانت صغيرة ولم يكن لها تأثير يذكر على السكان القريبين.

حدث آخر ثوران كبير في عام 1707 ، ما يسمى ثوران "Hōei"، وأنتج هذا الثوران أكثر من 28.2 مليار قدم مكعب من الرماد البركاني، التي سقطت في الهواء لمدة أسبوعين وسافرت حتى 62 ميلاً.

أدى هذا الثوران إلى عدد من الكوارث الثانوية خلال العام التالي ، بما في ذلك الفيضانات في مناطق متعددة حيث شكل الرماد البركاني سدودًا طبيعية أغلقت نهر ساكاوا.

وتهدف عمليات المحاكاة إلى مساعدة الحكومة المحلية على الاستعداد للكارثة المقبلة لتقليل أكبر قدر ممكن من الضرر غير الضروري.