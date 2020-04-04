شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف قائمة الدول الأكثر استهدافا من قبل هاكرز كورونا.. بريطانيا فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل تريند مايكرو أنه منذ بداية العام، تم اكتشاف أكثر من 300 ألف تهديد فريد عبر الإنترنت يحاولون الاستفادة من أزمة فيروس كورونا ورغبتنا في الحصول على معلومات حول هذا الوباء وإنهائه، حيث تشكل رسائل البريد الإلكتروني العشوائية الضارة أكبر نسبة من التهديدات المكتشفة، وذلك في الفترة من 1 يناير وحتى 27 مارس.

ووفقًا لتقارير Trend Micro: "تحتوي العديد من رسائل البريد الإلكتروني، المزعومة من المنظمات الرسمية، على تحديثات وتوصيات مرتبطة بالمرض، ومثل معظم هجمات البريد الإلكتروني العشوائي، فإنها تحتوي أيضًا على مرفقات ضارة". كما يظهر هذا الرسم البياني، فإن الدولة الأكثر استهدافًا بهذه الرسائل الإلكترونية كانت على رأسها المملكة المتحدة، وغيرها من الدول، وفيما يلى نعرض القائمة الكاملة لهذه الدول كما يلى:

- المملكة المتحدة: تم استهدافها بحوالي 20.8 % من رسائل البريد الإلكتروني المضللة.

- فرنسا: تم استهدافها بحوالى 11.5%.

- الولايات المتحدة: تم استهدافها بنسبة 8.2%.

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-إيطاليا: تم استهدافها بنسبة 5.9%.

- بلجيكا: تم استهدافها بحوالى 5.2% من الإيميلات المضللة.

- ألمانيا: تم استهدافها بحوالى 5.1% من الإيميلات المضللة.

الهند: تم استهدافها بحوالى 4.9 % من الإيميلات المضللة.

هولندا: تم استهدافها بحوالى 3.5% من الإيميلات المضللة.