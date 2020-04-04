شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلب من موظفيها أفكارًا جديدة لمكافحة فيروس كورونا.. اعرف عملت ايه والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكر موقع "space" الأمريكي، أعلنت وكالة ناسا عن منصة جديدة على الإنترنت حيث يمكن لموظفيها المساهمة بأفكار حول كيفية مساعدة الوكالة في الاستجابة العالمية لفيروس كورونا.
وتسمى المنصة "NASA @ WORK"، هي موقع ويب داخلي حيث يمكن لموظفي وكالة ناسا مناقشة الأفكار والتوصل إلى حلول معًا.
وقال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، "لقد سمعت من الموظفين في جميع أنحاء الوكالة الذين يريدون مساعدة الأمة في مكافحة COVID-19، هذه التعليقات تجسد الروح السائدة والمقدرة لأفراد وكالة ناسا واستعدادنا لمواجهة أي تحد".
وأضاف بريدنشتاين: "في الوقت الذي تتحد فيه الأمة لمواجهة هذه الأزمة، يجب أن ننظر في كل فرصة لناسا لمد يد المساعدة وزيادة إسهامنا في استجابة أمريكا".
حددت وكالة ناسا ثلاثة مجالات يمكن للوكالة أن تحدث فيها أكبر فرق ممكن في جهود الاستجابة لفيروس كورونا من خلال العمل مع البيت الأبيض والوكالات الحكومية الأخرى، وهى معدات الحماية الشخصية، أجهزة التنفس، والتنبؤ بانتشار الفيروس التاجي وتأثيره.
تطلب وكالة ناسا أفكارًا لطرق جديدة لتطوير معدات الحماية الشخصية (مثل الأقنعة والقفازات) وإتاحتها بسهولة أكبر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحتاجون إليها.
كما دعت الوكالة إلى مناهج جديدة لتعقيم أو إعادة استخدام معدات الحماية الشخصية، والتي يمكن أن تكون مفيدة للمستشفيات التي تفتقر إلى معدات الحماية.
كما أنها سعت للمساعدة في التعامل مع النقص في أجهزة التنفس اللازمة لمساعدة مرضى COVID-19، حيث تود وكالة ناسا جمع أفكارًا لتصميمات أجهزة التنفس البسيطة والمبتكرة التي يمكن تصنيعها وتسليمها بسرعة إلى المستشفيات التي تحتاجها.
كما شمل التركيز الأخير لناسا على الحاجة إلى طريقة لرصد فيروس كورونا والتنبؤ بمكان وزمان انتشاره، وذلك من خلال استخدام بيانات الأقمار الصناعية من وكالة ناسا ومصادر المعلومات الأخرى.
كما تأمل وكالة ناسا في الحد من انتشار الفيروس والتنبؤ بالمناطق التي ستتأثر وستكون الأكثر تضرراً، حيث قالت الوكالة إن ذلك يمكن أن يتم بمساعدة الحواسيب الفائقة والذكاء الاصطناعي وقدرات تحليل البيانات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ناسا تطلب من موظفيها أفكارًا جديدة لمكافحة فيروس كورونا.. اعرف عملت ايه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.