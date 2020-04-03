شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم أنفق المستخدمون على تطبيقات الموبايل خلال أزمة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بقاء الكثير من المستخدمين في المنازل خلال هذه الفترة، أدى ذلك إلى زيادة الأقبال على الهواتف الذكية، وقد كشف تقرير جديد لشركة أبحاث السوق App Annie أن الربع الأول من عام 2020 كان الربع الأكبر على الإطلاق فيما يتعلق بإنفاق المستهلكين على تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع إنفاق المستهلكين على منصة iOS بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 15 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2020، و5٪ سنويًا على متجر أندرويد إلى أكثر من 8.3 مليار دولار أمريكي، فيما شكلت التطبيقات غير المخصصة للألعاب 35٪ من إنفاق المستهلكين على iOS و15٪ على متجر أندرويد.

الدول الأكثر انفاقا

وقد كانت الولايات المتحدة والصين أكبر المساهمين في إنفاق المستهلكين على iOS في الربع الأول من عام 2020، بالإضافة إلى كونهما المحركين الأكبر للنمو ربع سنوي، وعلى متجر أندرويد، كانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أكبر ثلاث أسواق، حيث كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقودان أكبر نمو في إنفاق المستهلكين من الربع الرابع من عام 2019.

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فئات التطبيقات الأكثر انفاقا

وعلى متجر أندرويد، كانت الألعاب والشبكات الاجتماعية والترفيه هي أكبر الفئات بحسب إنفاق المستهلكين، حيث حققت الألعاب والترفيه والفئات الاجتماعية أقوى نمو سنوي في إنفاق المستهلكين، وقد كان النمو في فئة الترفيه مدفوعًا بـ Disney + وTwitch، تم إطلاق Disney + مؤخرًا في عدد من الأسواق في أوروبا، لذلك نتوقع أن نرى نموًا مستمرًا في إنفاق المستهلكين، خاصة بعد أن أكمل العديد من المستهلكين تجربتهم المجانية لمدة 7 أيام.

وعلى نظام iOS كانت الألعاب والترفيه والصور والفيديوهات أكبر 3 فئات حسب إنفاق المستهلكين، وقد شهدت الصور والفيديوهات نموًا قويًا على أساس سنوي، حيث تضاعف إنفاق المستهلكين منذ الربع الأول من عام 2019، ويعد الارتفاع النيزكي لـ TikTok في عام 2019 محركًا رئيسيًا لذلك.