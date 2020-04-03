شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ناسا وSpaceX.. أبل تحظر على موظفيها استخدام Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا، ولجوء الكثير من المستخدمين للعمل من المنزل، كان على العديد من الشركات الاعتماد على مجموعة من الأدوات والتطبيقات التي تجعل العمل من المنزل أكثر سلاسة ومن بين كل هذه التطبيقات، أصبح Zoom هو التطبيق الأكثر انتشار بين المستخدمين.

حيث أصبح Zoom تطبيق الأعمال الأعلى تصنيفًا على أجهزة iPhone في 141 دولة، ومع ذلك فقد قررت عدد من الشركات والتى كان أخرها شركة أبل منع موظفيها من استخدام التطبيق، فبحسب تقرير Bloomberg الذي سلط الضوء على كيفية تعامل أبل وموظفيها مع العمل في المنزل وكيف يضعون إستراتيجيات لخطط الشركة المستقبلية، يشير التقرير إلى أنه في اجتماعات أبل يتم إجراؤها عبر الهاتف وعقد مؤتمرات الفيديو، حيث تعتبر أبل كشركة متمسكة بالسرية والخصوصية، وبالتالي يعتمد الموظفون على خدمة FaceTime الخاصة بها.

أما البرامج / التطبيقات الأخرى التي يستخدمها موظفو Apple هي Slack أو Cisco’s Jabber أو Webex ولكن لا يوجد ذكر لاستخدام Zoom، حيث يقول التقرير أيضًا أن Apple لديها مشاركة محدودة للملفات من خلال التطبيقات الانتقائية فقط، والتي تتضمن Quip and Box من Salesforce.

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فيما لا تعد أبل الوحيدة التى سلكت هذا النهج، حيث سبقها كل من شركة سبيس إكس للفضاء التى حظرت استخدام تطبيق Zoom، قائلة إنه غير آمن، وأوضحت شركة الفضاء الخاصة التابعة لإيلون ماسك إن الموظفين لم يعد بإمكانهم استخدام تطبيق مؤتمرات الفيديو، بسبب "مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية والأمن".

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، نصحت الشركة الأمريكية بدلاً من ذلك الأشخاص الذين يعملون من المنزل، باستخدام طرق أكثر تقليدية للتواصل مع بعضهم البعض، وفقًا لمذكرة كشفت عنها وكالة رويترز عنها لأول مرة، فيما قالت ستيفانى شييرهولز المتحدثة باسم وكالة الفضاء الأمريكية، إن وكالة ناسا، أحد أكبر عملاء SpaceX، تحظر أيضًا على موظفيها استخدام Zoom.