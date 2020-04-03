بالفيديو جامعة البصرة تنتج مادة تستخدم بالكشف عن فايروس كورونا

نجحت جامعة البصرة بانتاج مادة تستخدم بالكشف عن فايروس كورونا، بعد ان كانت تستورد من خارج العراق وباسعار مرتفعة..
ابتكار جديد للفريق البحثي في جامعة البصرة يتضمن انتاج مادة الوسائط الناقلة المستخدمة في الكشف عن فايروس كورونا بعد ان كانت تستورد من خارج العراق بالعملة الصعبة ليتم انتاجها في البصرة بدعم من منظمة الصحة العالمية
واستحدث الفريق البحثي في كلية الصيدلة بالاضافة الى الوسائط الناقلة وفي غضون عشرة ايام منصة الكترونية عملت على مساعدة دوائر صحة المحافظات في الكشف المبكر عن الفايروس
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