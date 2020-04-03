حرارة مرتفعة وعاصفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، طقسا حارا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشوائب عالقة نهارا.

وأضافت الأرصاد في بيان: "تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا مائلا للحرارة نهارا مائل للررودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا حارا نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

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الصغرى العظمى

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 20

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 21

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23