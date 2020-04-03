آبل تؤكد قدوم ملحق التعقب AirTags عن طريق الخطأ

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الشائعات حول ملحق التعقب AirTags القادم من آبل منذ فترة طويلة نسبيًا، ولكن لم تُعلن شركة آبل عن هذا الملحق حتى الآن بشكل رسمي، ولكن يبدو أنها أكدت وجود هذا الملحق بالفعل عن طريق الخطأ.

في الواقع، لقد تم إكتشاف أدلة تؤكد وجود الملحق AirTags في فيديو رسمي تم نشره في قناة الدعم الرسمية Apple Support على اليوتيوب يوم أمس، ويمكن رؤية اللقطة المعنية في هذا الفيديو أعلاه. وكما ترون في الصورة، فقد تم إكتشاف وجود الملحق AirTags في تطبيق Find My Phone، فهو يأتي مع وضع البحث دون إتصال والذي سيسمح لك بالعثور عليه عندما لا يكون متصلاً بـ WiFi أو الشبكة الخلوية.

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لذلك يبدو أن الملحق AirTags سيعمل بطريقة مشابهة لأجهزة التعقب الشائعة Tile Tracking، ويمكن إستخدامه لتتبع عدد من العناصر مثل المفاتيح والمحافظ والأمتعة والمزيد من العناصر الأخرى. كان من المتوقع أن تقوم شركة آبل بالكشف عن هذا الملحق في الشهر الماضي، ولكن لم تعقد شركة آبل مؤتمرها الصحفي في نهاية المطاف بسبب تفشي فيروس كورونا، لذلك نحن نتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الملحق بشكل رسمي في المستقبل القريب.

وفقا للتقارير السابقة، سيكون AirTags مشابهًا لـ Tile Tracker من حيث الأداء الوظيفي، ولكن وفقا للشائعات، سيكون الملحق الجديد أكثر دقة نظرًا لإستخدام آبل لتقنية واسعة النطاق للغاية والتي ستجعل الملحق أكثر دقة مقارنة بتقنية البلوتوث.