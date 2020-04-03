iPhone SE الجديد قد يصل هذا اليوم مع تصميم مألوف، وسيكلف إبتداء من 399$

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لتقرير جديد صدر اليوم، فمن المرجح أن يتم إطلاق الهاتف iPhone SE2 أو بالأحرى iPhone 9 في المستقبل القريب جدًا، وقد يحدث ذلك في وقت لاحق من هذا اليوم.

وفقا للتقرير الجديد الصادر من موقع 9to5Mac، فيبدو أن الهاتف الإقتصادي الجديد من شركة آبل سيحمل إسم iPhone SE وليس iPhone 9 كما إدعت بعض الشائعات في الفترة الماضية، وسيكون متوفرًا للشراء بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأسود والأبيض والأحمر مع العلم بأنه سيكون متوفرًا بثلاث خيارات مختلفة على مستوى الذاكرة التخزينية تشمل 64GB و 128GB و 256GB.

نفس التقرير لمح كذلك إلى أن الهاتف iPhone SE الجديد سيُكلف إبتداء من 399 دولار أمركي، وسيضم تصميم مماثل لتصميم الهاتف iPhone 8، على الرغم من أنه سيضم نفس المعالج Apple A13 Bionic المستخدم في هواتف iPhone 11 Series الحالية. وقيل أيضًا أن الهاتف سيأتي كذلك مع المزيد من الذاكرة العشوائية مقارنة مع iPhone 8، وكاميرات مختلفة.

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ستقوم شركة آبل على الأرجح بالإعلان عن iPhone SE الجديد في وقت لاحق من هذا اليوم، وستبدأ أيضًا بتلقي الطلبات المسبقة على الجهاز من خلال متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت. عمومًا، سنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول الهاتف.