شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأمريكية تعلن عن مسابقة بين موظفيها لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن مسابقة للأفكار بين موظفيها بشأن ما يمكن للإدارة عمله فى مكافحة فيروس كورونا، ونقل موقع الوكالة الرسمى تصريح جيم بريدنستاين بهذا الشأن، "أنتظر الأفكار التى سنستلمها وكيف يمكنها أن تساهم إضافيا فى مواجهة COVID-19"

وتعتزم ناسا تركيز اهتمامها على ثلاثة اتجاهات: وسائل الحماية الشخصية، أجهزة التنفس الصناعى، ومتابعة والتنبؤ بانتشار فيروس كورونا وعواقبه، وأعلنت رئاسة ناسا ترحيبها بأى أفكار أخرى، مثل تكنولوجيا الطب عن بعد، المساعدة الرقمية للأطباء، أجهزة الاستشعار عن بعد للتشخيص، استخدام المعارف بشأن العمل بمعزل عن الآخرين، فى ظروف العمل المنزلى والحجر الصحي.

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وتساهم ناسا بالوقت الحالى فى مكافحة فيروس كورونا بتسخير قدرات الذكاء الاصطناعى وكافة إمكانيات وقدرات حواسبها، لاكتشاف وتطوير طرق العلاج وابتكار لقاح مضاد لفيروس كورونا، بحسب روسيا اليوم.

على جانب آخر، عدلت محطة الفضاء الدولية أمس الخميس من مدارها، وقال بيان صادر عن المؤسسة، "الخميس 2 أبريل 2020، فى تمام الساعة 15:41 بتوقيت موسكو بدأت محركات مركبة بروغريس-13 الملتحمة بالمحطة بالعمل لمدة 427.5 ثانية، لتساهم فى تعديل مدار المحطة وزيادة ارتفاعه بمقدار 900 متر، ليصبح بعيدا عن الأرض مسافة 420 كلم".

ويعتبر هذا التعديل فى مدار المحطة هو خطوة لتحضيرها لاستقبال مركبة "بروغريس-14"، والتى ستطلق نحوها فى 25 أبريل الجارى حاملة نحو طنين من المعدات العلمية والمياه والأغذية والمواد اللازمة لوجود الرواد على متن المحطة.