تحديث iOS الأخير يتسبب في تعطل ميزة FaceTime في طرازات iPhone و iPad القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن الكثير منا يضطر الآن للعمل والدراسة من المنزل بعيدًا عن الأصدقاء وحتى العائلة، فهذا يعني أن أدوات الإتصالات مثل تطبيقات مؤتمرات الفيديو أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لأنها تعتبر وسيلة للبقاء على تواصل مع أحبائنا. إذا كنت تعتمد بشكل كبير على FaceTime، فقد ترغب في تخطي تحديث iOS الأخير.

هذا لأنه وفقًا لمجموعة من تقارير المستخدمين، يبدو أن تحديث iOS 13.4 الأخير الذي أصدرته شركة آبل يتسبب في تعطل ميزة FaceTime لأولئك الذين يملكون طرازات iPhone و iPad القديمة. يبدو أن هذا يؤثر على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 9، وهي في الأساس هواتف iPhone ولوحيات iPad التي تم إطلاقها منذ سنوات.

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وهذا يشمل iPad 2 والجيل الثالث من iPad و iPhone 4S والجيل الأول من iPad Mini إضافة إلى الجيل الخامس من iPod Touch. ووفقًا للمستخدمين، بعد الترقية إلى iOS 13.4، لم يعد بإمكانهم الإتصال بهذه الأجهزة عبر FaceTime بعد الآن. ووفقا لممثل آبل الذي تحدث إلى أحد المستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة، فقد صرح بالقول : ” لقد تلقينا تقارير حول هذه المشكلة وأريد التأكد من حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن “.

في الأيام السابقة، قد لا تكون هذه مشكلة كبيرة، ولكن كما قلنا، مع بقاء الأشخاص في المنزل وبعيدًا عن الأصدقاء وبعض أفراد العائلة، أصبحت الأدوات مثل FaceTime أكثر أهمية من أي وقت مضى. نأمل أن تصدر شركة آبل الحل لهذا الخلل في المستقبل القريب، ولكن في هذه الأثناء إذا كنت ترغب في تجنب هذه المشاكل، فقد ترغب في تخطي التحديث في الوقت الحالي.