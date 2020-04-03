شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطور ميزة لتقليل ظهور المحتوى الإباحى والحساس لدى المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت المطورة جين مانشون وونج ميزة جديدة قادمة لتطبيق انستجرام، تتعلق بالمحتوى الحساس فى الشبكة الاجتماعية، والتى مازالت قيد التطوير، وقد يطلق عليها "Limit Sensitive Content".

ومن المحتمل أن يتم تشغيل هذا الخيار الجديد افتراضيًا، إذ يوضح الوصف أنه عند تشغيل مفتاح التبديل، سيرى المستخدمون عددًا أقل من الصور ومقاطع الفيديو التى تعتبر حساسة، ومن غير الواضح أيضًا ما يمثل المحتوى الحساس.

إذا قمت بإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، فهناك تحذير منبثق يسألك عما إذا كنت تريد "مشاهدة المزيد من المحتوى الذى قد يكون حساسًا، ومن المحتمل أن يكون الخيار موجهًا إلى جماهير معينة مثل الأطفال أو المراهقين على سبيل المثال، ولكنه قد يأتى أيضًا كإعداد افتراضى عند طرحه.

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وحتى الآن لا يوجد حاليًا أى مؤشر على وقت توفر هذه الميزة، ولا أى تعليق رسمى من انستجرام.

جدير بالذكر أطلق تطبيق انستجرام ميزة جديدة منذ عدة ايام، تتيح للمستخدمين مشاركة الصور والمنشورات مع بعضهم البعض أثناء إجراء مكالمات الفيديو عبر التطبيق، حيث يبحث الأشخاص عن المزيد من الطرق للاتصال عبر الإنترنت مع احتدام تفشى فيروس كورونا التاجي، وتُسمى الميزة الجديدة Co-Watching.