شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض 13٪ بشحنات الهواتف الذكية خلال 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير أحدث توقعات السوق من شركة محلل التكنولوجيا CCS Insight إلى انخفاض كبير على أساس سنوى بنسبة 13٪ عندما يتعلق الأمر بشحنات الهواتف فى عام 2020، وهذا يعنى أنه سيتم بيع ما يقرب من 250 مليون جهاز أقل مما كان متوقعًا فى الأصل بحلول نهاية ديسمبر..

وتتوقع CCS Insight من الشركات المصنعة فى جميع أنحاء العالم شحن ما مجموعه 1.57 مليار هاتف محمول هذا العام، من بينهم 1.26 مليار هاتف ذكى، بانخفاض من 1.41 مليار فى عام 2019.

تستند هذه التوقعات فى المقام الأول إلى البيانات الأخيرة من الصين، والتى تظهر أن الإغلاق أثر بشكل كبير على الطلب على مبيعات الهواتف الذكية والهواتف المحمولة، ففى الواقع، انخفض حجم المبيعات فى يناير وفبراير بنسبة 44٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ظل الطلب طوال هذه الفترة مستقرًا فى جميع أنحاء العالم، ولكن تأثير الإجراءات الصارمة التى تم تنفيذها فى دول مثل إسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية بدأ يظهر أيضًا.

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وتتوقع شركة التحليل المعنية انخفاضًا مشابهًا فى الطلب على مستوى العالم عن ذلك الذى شهدته الصين، ويقال أن هذا، إلى جانب اضطرابات سلسلة التوريد، سيؤدى إلى انخفاض كبير بنسبة 29٪ فى شحنات الأجهزة للربع الثانى من عام 2020.

وأوضحت CCS Insight أن النصف الثانى من العام سيكون أكثر إيجابية بفضل تحسن الوضع والانتعاش السريع من حيث الطلب على الأجهزة، ومن المتوقع أيضًا أن ينمو اعتماد الهواتف الذكية الجاهزة لشبكات الجيل الخامس.

لكن ستستمر نقاط ضعف الاقتصاد الكلى فى العديد من الأسواق الرئيسية بالنصف الثانى من عام 2020، فحتى خلال ربع موسم العطلات عندما يكون الطلب عند أعلى مستوياته، تتوقع CCS Insight انخفاضًا بنسبة 3٪ على أساس سنوى، وهذا يعنى أن الشركات المصنعة الرئيسية بما فى ذلك أبل يمكنها جميعًا توقع تأثيرات كبيرة حتى نهاية العام.