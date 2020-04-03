شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد غلقها حول العالم.. أبل تطلب من الموظفن بمتاجرها العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مذكرة داخلية مسربة الشهر الماضى أن آبل تخطط لإعادة فتح متاجرها تدريجيا، والتى يبلغ عددها 458 خارج الصين، وكانت تأمل الشركة الأمريكية البدء فى فتح هذه المتاجر خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر، على الرغم من أن هذا سيحدث أم لا، إلا أنها أعادت فتح جميع متاجرها Apple Store فى الصين، البالغ عددها 42 موقعًا.

فى حين أن موظفى أبل الذين يديرون الـ458 متجرًا المغلقين عالقين فى المنزل، تفيد بلومبرج أن الشركة تطلب من بعضهم العمل من المنزل للإجابة على أسئلة الدعم الفنى كجزء من فريق AppleCare.

ويجب على أولئك الذين يرغبون فى المشاركة إعداد مساحة عمل فى غرفة هادئة فى منزلهم مع القدرة على استيعاب جهاز Mac مقاس 27 بوصة الذى سترسله أبل إليهم، كمايجب أن تحتوى مساحات العمل المؤقتة هذه أيضًا على اتصال إنترنت قوى، ويحتاج الموظفون إلى خوض دورة تدريبية افتراضية سيتم تقديمها فى وقت ما خلال الأسبوعين المقبلين.

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يشير التقرير إلى إرسال نماذج إلى موظفى متجر أبل لملئها من أجل التقدم للحصول على وظائف الدعم الفنى، ويُطلب من أولئك الذين لا يرغبون فى الرد على هذه المكالمات من المنزل شرح السبب، على الرغم من ذلك، تدعى شركة أبل أن البرنامج ليس إلزاميًا وأن جميع موظفى التجزئة لديها لا يزالون يحصلون على رواتبهم كاملة ويتلقون مزاياهم سواء شاركوا فى البرنامج أم لا.

لكن أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل لديهم مخاوف، إذ يشعرون بالقلق من عدم موافقتهم على الرد على AppleCare ومكالمات الدعم الفنى من منازلهم، وخائفين أن يبدو سيئين فى نظر مديريهم.

وهناك موظفين سعداء للمساعدة خلال الأزمة، على الرغم من أن الآخرين لا يفهمون لماذا يُطلب منهم القيام بهذا العمل. تشير هذه المجموعة الأخيرة إلى أن شركة أبل وعدتهم بالفعل بأجورهم الكاملة ومزاياهم لمجرد البقاء فى المنزل.