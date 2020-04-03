تكنولوجيا: NVIDIA تقدم الإصدارات الجديدة من GeForce RTX 2080 Super، و2070 Super وأيضاً GTX 1650 Ti

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة NVIDIA عن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة اليوم، كما كشفت عن الأجهزة التي تتضمن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة GeForce RTX 2080 Super، و2070 Super وأيضاً GTX 1650 Ti.

بدأت الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب في الكشف عن الجيل الجديد من الأجهزة التي تنطلق بالإصدارات الجديدة من معالجات Ryzen Mobile 4000 من AMD، وأيضاً الجيل الجديد من معالجات إنتل من سلسلة Comet Lake-H، كما كشفت NVIDIA أيضاً عن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة GeForce RTX 2080 Super، و2070 Super وأيضاً GTX 1650 Ti التي تدعم الأجهزة هذا العام.

تقدم NVIDIA الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة للأجهزة التي تعمل بمعالجات إنتل Core وأيضاً الأجهزة التي تضم معالجات Ryzen Mobile 4000 من AMD.

أيضاً تقدم NVIDIA تقنيات جديدة لأجهزة الحاسب، والتي تشمل تقنية تدعم إدارة مستوى إستهلاك الطاقة، كما تدعم للمرة الأولى ميزة تمكين G-Sync في أجهزة الحاسب المزودة بتقنية Optimus، حيث تهدف كلاً من NVIDIA وإنتل إلى جانب AMD على دعم الجيل الجديد من أجهزة الحاسب بمميزات أكثر.

كرت الشاشة GeForce RTX 2080 Super وRTX 2070 Super

كانت شركة NVIDIA قد قدمت كلاً من كروت الشاشة GeForce RTX 2080 Super وRTX 2070 Super لأجهزة الحاسب المكتبي خلال الصيف الماضي، واليوم تقدم الشركة كروت الشاشة لأجهزة الحاسب المحمول.

وتأتي الإصدارات المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول أيضاً بمعمارية TU104 silicon، حيث تقدم لأجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب مميزات إضافية.

أيضاً تتميز كروت الشاشة بنفس عدد أنوية CUDA التي تتميز بها إصدارات كرت الشاشة المخصصة للحاسب المكتبي، وأيضاً نفس الذاكرة المستخدمة في أجهزة الحاسب المكتبي، إلا أن السرعة تختلف بين الإصدار الخاص بأجهزة الحاسب المكتبي، والإصدار الخاص بأجهزة الحاسب المحمول.

ولقد صممت تكوينات Super في كرت الشاشة لدعم أجهزة الحاسب المحمول بقدرة تصل إلى أكثر من 80W، والتي تصل في كرت الشاشة المميز RTX 2080 Super إلى قدرة 150W، حيث سيكون لدى الباعة الإختيار بدفع المحول بنفس القوة التي توجد عادة في أجهزة الحاسب المكتبي.

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وتصل السرعة من 1080MHz إلى 1560MHz وفقاً لإختيار المستخدمين في قوة وآداء أجهزة الحاسب المحمول، وتأتي كرت الشاشة RTX 2080 Super بعدد 3072 من أنوية CUDA، مع معمارية TU104، بينما يأتي كرت الشاشة RTX 2070 Super بعدد 2560 من الأنوية.

كما تختلف الذاكرة في إصدارات كرت الشاشة المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول، حيث يضم كرت الشاشة RTX 2080 Super، و RTX 2070 Super بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في GDDR6، أيضاً لا تدعم الإصدارات الخاصة بأجهزة الحاسب المحمول 15.5 جيجابت لكل ثانية في ذاكرة GDDR6، حيث تصل إلى سرعة 14 جيجا بت لكل ثانية فقط.

أيضاً تدعم إصدارات NVIDIA الجديدة أجهزة الحاسب المحمول المميزة بتصميم صغير الحجم، كما أكدت الشركة على العمل على تطوير ذاكرة GDDR6 التي ترتكز على الطاقة بالجهد المنخفض، كما قامت NVIDIA بتثبيت إستهلاك ذاكرة VRAM عند 20 إلى 25W، لذا يمكن تحويل نسبة 10% إلى وحدة معالجة الرسومات لدعم الأجهزة بآداء أعلى.

كما أكدت NVIDIA على العمل مع شركاء لتطوير كفاءة الطاقة والحصول على ذاكرة VRM أفضل في أجهزة الحاسب المحمول، لتحقيق أعلى كفاءة، ومن بين التقنيات المقدمة من NVIDIA أيضاً تقنية Dynamic Boost.

كرت الشاشة GeForce GTX 1650 Ti و GTX 1650 مع ذاكرة عشوائية GDDR6

إلى جانب الإصدارات المميزة من كرت الشاشة المقدمة من NVIDIA، أطلقت أيضاً الشركة إصدار منخفض لدعم الأجهزة المحمولة، حيث أطلقت الشركة كرت الشاشة GeForce GTX 1650 Ti وأيضاً كرت الشاشة GTX 1650 المميز بذاكرة GDDR6.

ويعد كرت الشاشة GTX 1650 Ti أحد الإصدارات التي قدمت للأجهزة المحمولة بشكل خاص، حيث تتميز بمعمارية TU117، وهي نفس المعمارية المستخدمة في الإصدار الأصلي GTX 1650، إلا أن الإصدار الجديد يحتوي على عدد 1024 من أنوية CUDA، مع ذاكرة عشوائية GDDR6، كما تتميز بأقصى إستهلاك للطاقة بقدرة 55W لدعم آداء أفضل في كرت الشاشة.

أيضاً يأتي كرت الشاشة بنطاق ترددي أعلى في الذاكرة مع 12 جيجابت لكل ثانية في GDDR6، مقارنة 8 جبجابت لكل ثانية في GDDR5 في الإصدار السابق.

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