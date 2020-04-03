شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Houseparty يعلن عن مكأفاة مليون دولار.. تفتكر هيديها لمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق Houseparty عن تقديم مكافأة قدرها مليون دولار (811000 جنيه إسترليني) لأى شخص يمكنه تقديم ما يثبت بأن الشركة كانت هدفا لحملة تشويه كبرى عبر الانترنت، ونفت الشركة المطورة لتطبيق رسائل الفيديو الادعاءات التى تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى عن اختراق حسابات المستخدمين الأخرى عبر الإنترنت بسبب التطبيق.

وقال Houseparty الآن إنه يحقق فى ما إذا كانت هذه شائعات الاختراق قد تم إنشاؤها كجزء من "حملة تشويه تجارية مدفوعة"، إذ برزت خدمة مكالمات الفيديو الجماعية بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا، مما سمح للأشخاص فى البلدان المغلقة مثل المملكة المتحدة بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

ومع ذلك، ظهرت العديد من المنشورات على الشبكات الاجتماعية من المستخدمين الذين يزعمون أن التطبيق أدى إلى اختراق حساباتهم الأخرى عبر الإنترنت - بما فى ذلك Netflix و eBay و Instagram و Spotify.

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وقال التطبيق فى تغريدة: "نحن نحقق فى مؤشرات على أن شائعات القرصنة الأخيرة انتشرت عن طريق حملة تشويه تجارية مدفوعة لإيذاء Houseparty، ونحن نقدم مكافأة 1،000،000 لأول فرد يقدم دليلاً على مثل هذه الحملة إلى [email protected]".

وأضاف التطبيق: "قد أمضينا الأسابيع القليلة الماضية فى الشعور بالتواضع والامتنان لأننا أصبحنا جزءًا كبيرًا من الخدمات التى تساعد فى جمع الناس معًا خلال هذه الأوقات العصيبة".

ويعد Houseparty مملوكا لشركة Epic Games ، التى المطورة للعبة Fortnite، وقد أوضح التطبيق إنه لم يجد "أى دليل" على حدوث خرق وأكد للمستخدمين أنه لا يجمع كلمات السر لمواقع أخرى - مثل Facebook و Snapchat - والتى يمكن توصيلها بـ Houseparty لمساعدة المستخدمين فى العثور على جهات الاتصال.

وشجع التطبيق المستخدمين على استخدام كلمة مرور فريدة لكل حساب واستخدام مدير كلمات المرور لتتبع تفاصيل تسجيل الدخول، بدلاً من استخدام كلمات مرور قصيرة وبسيطة.