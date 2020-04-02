الإنفاق على التطبيقات يحقق رقمًا قياسيًا في الربع الأول من 2020 بفضل كورونا

أظهر تقرير جديد من شركة أبحاث السوق (آب أني) App Annie أن الربع الأول من عام 2020 كان الربع الأكبر على الإطلاق فيما يتعلق بإنفاق المستهلكين على تطبيقات الأجهزة المحمولة.

ومع الزيادة الهائلة في الوقت الذي أصبح يُقضى في تطبيقات الأجهزة المحمولة في ظل التزام الناس في جميع أنحاء العالم تقريبًا بيوتهم بسبب تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، اضطر كثير من المستهلكين إلى الاعتماد على التطبيقات في التسوق، وإدارة الشؤون المالية، والتمارين الرياضية، والعمل، وغير ذلك من الأنشطة التي كان تُفعل عادةً خارج البيت.

وبحسب تقرير شركة (آب أني)، فإن متوسط الوقت المقضي أسبوعيًا في التطبيقات والألعاب في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، وذلك استنادًا إلى تحليل أجهزة أندرويد. وقد أدى ذلك إلى زيادة قياسية في إنفاق المستهلكين في متاجر التطبيقات.

وقالت الشركة: إن المستهلكين أنفقوا في الربع الأول من 2020 أكثر من 23.4 مليار دولار أمريكي في متاجر التطبيقات، وشكّل نظام (آي أو إس) التابع لآبل نحو 15 مليار دولار من ذلك الرقم، في حين كانت حصة نظام أندرويد نحو 8.3 مليارات دولار. وكان الرقمان كلاهما زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي.

وشكلت التطبيقات من غير الألعاب وحدها نحو 35% من إنفاق المستهلكين في نظام (آي أو إس)، ونحو 15% في نظام أندرويد. وفي هذه الأثناء، أنفق المستهلكون أكثر من 16.7 مليار دولار أمريكي على الألعاب وحدها في الربع الأول من 2020. وحظيت الولايات المتحدة والصين بحصة الأسد من إنفاق المستهلكين في نظام (آي أو إس)، أما فيما يتعلق بنظام أندرويد فكانت الحصة الكبرى لكل من الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية.

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وكان إنفاق مستخدمي نظام أندرويد هو الأكبر على الألعاب، والتطبيقات الاجتماعية، والتطبيقات الترفيهية، خاصةً +Disney، و Twitch. أما مستخدمو نظام (آي أو إس)، فقد كان إنفاقهم أيضًا هو الأكبر على الألعاب، والترفيه، وعلى تطبيقات الصور، والفيديو، خاصةً تطبيق (تك توك) TikTok، و Tinder، ويوتيوب.

وبحسب شركة (آب أني)، فقد شهد الربع الأول من 2020 أكثر من 31 مليار تنزيل للتطبيقات، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالربع الرابع من 2019. وفي متجر (جوجل بلاي)، زاد عدد التنزيلات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 22.5 مليار، في حين زادت النسبة في نظام (آي أو إس) بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 9 مليارات.

وشكلت التطبيقات من غير الألعاب في متجر (جوجل بلاي) غالبية التنزيلات بنسبة 55%، وفي نظام (آي أو إس)، كانت النسبة 65%، في إشارة إلى أن الأشخاص كانوا يبحثون عن مجموعة متنوعة من تطبيقات الجوال لإدارة إقامتهم الجديدة في المنزل، وحياة العمل من المنزل، وليس فقط للبحث عما هو مخصص للترفيه وقضاء الوقت.

وكانت الهند والبرازيل أكبر الأسواق لتنزيلات (جوجل بلاي)، نظرًا لعدد سكانهما الكبير وتفضيلها لأجهزة أندرويد المنخفضة التكلفة. وفي نظام (آي أو إس)، كانت الصين والولايات المتحدة أكبر سوقين من حيث التنزيلات والمحركات الرئيسية لنمو التنزيلات لهذا الربع.