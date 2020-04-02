شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعرها يبدأ من 26 ألف دولار.. ماركة ساعات تحول كذبة أبريل لحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت علامة H. Moser & Cie السويسرية المتخصصة في صناعة الساعات العام الماضي بكتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإنتاج ساعة سوداء كنوع من الدعابة مع متابعيها في كذبة أبريل، تلك التي جذبت اهتمام الكثير من الاشخاص، وأعجبتهم كثيرًأ، لتقرر الشركة تحويل الكذبة إلى حقيقة بالكشف عن ساعات Vantablack (R) الجديدة بالكامل استنادًا إلى كذبة أبريل العام الماضي.

ووفقًا موقع "forbes" فقد نشرت العلامة التجارية في عام 2019، صورة على إنستجرام لساعة ذات قرص أسود في علبة دائرية من نوع Venturer، وكانت المينا المخصصة لها خاليًا من كل شيء، بدون عقارب، ولا أرقام، وما إلى ذلك.



كذبة أبريل 2020

وكتبت الشركة تعليقًأ على الساعة قائلة: "شيء جديد وغير مسبوق لـ MoserMonday.. تعرف على Venturer Concept Vantablack في علبة فولاذية 39 مم، أول ساعة تحتوي على قرص Vantablack مقترن بساعة Vantablack وعقارب دقيقة."

وجذبت الساعة انتباه الجمهور المحب للساعات، حيث طلب العديد من العملاء مزيدًا من التفاصيل حولها، مما دفع المسؤولين في H. Moser & Cie للتفكير في كيفية الرد على هذه الاستفسارات، فكان الجواب عليهم واضحًا وهو: "علينا أن نصنع هذه الساعة"، والآن ظهرت بالفعل تلك الساعات لأول مرة.



إصدار من ساعة Vantablack

وأساسا Vantablack هي مادة يقال أنها المادة السوداء الأكثر إنتاجا على الإطلاق، وتتألف من أنابيب نانوية كربونية دقيقة جدًا ويقال إنها أدق بـ 10000 مرة من شعرة الإنسان، ويتم وضع تلك الأنابيب النانوية الدقيقة للغاية بشكل عمودي، واحدة تلو الأخرى لتكوين القرص، وعندما يضرب جزيء الضوء Vantablack®، تمتصه المادة، وتراه أعيننا على أنه سواد كامل، وتستخدم تلك المواد في التلسكوبات وغيرها من المعدات، وكذلك من قبل الجيش للتمويه الحراري.

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ساعات Vantablack (R)

وتم تصنيع الساعة من قرص Vantablack الأسود، ثم من الأيدي السوداء التقليدية، لذلك فإن الوقت قابل للقراءة بالكاد.

تم إطلاق الساعات الجديدة للاحتفال بمنصة المبيعات الجديدة عبر الإنترنت للعلامة التجارية، كما أن هناك بالفعل العديد من ساعاتها المتاحة للبيع هناك، ولكن هذه الإصدارات الثلاثة الجديدة ستنضم إلى التشكيلة.

يبلغ قياس قطر ساعة فينتورر فانتابلاك 39 مم، وتحتوي على 18 قيراط من الذهب الأبيض، وتباع بسعر 27،600 دولار، أما النسخة الأكبر مقاسًا والتي يبلغ قطرها 43 مم، فقط تم تصنيعها من الفولاذ المقاوم للصدأ وتباع بمبلغ 26600 دولار.



ساعة Vantablack

وتعمل كل ساعة من هذه الساعات بواسطة ساعة ميكانيكية ذات تعبئة يدوية وتقدم وظائف ساعات ودقائق. هناك أيضًا مؤشر احتياطي للطاقة على جانب الحركة.

أما النسخة الثالثة، فيمكن تصنيف مظهرها بأنه الأكثر أناقة بين الثلاثة بفضل الهيكل الأسود المقاوم للصدأ ADLC ، وهو طلاء يشبه الماس غير المتبلور، وتم تجهيز هذا الإصدار بحركة ذاتية التعبئة توفر ساعات ودقائق، وتوربيون طيران مدته دقيقة واحدة، وسيتم صنع 50 قطعة منها فقط، وتباع مقابل 69000 دولار.