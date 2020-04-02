شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحماية بياناتك.. 3 أدوات تتيح لك تشفير رسائل بريدك الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض خصوصيتنا لتهديد مستمر بسبب تتبع منصات التواصل الاجتماعى والشركات لنشاطنا فى الويب من أجل استهدافنا بالإعلانات، لذلك يعتبر تشفير رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بك خطوة مهمة لحماية بياناتك وخصوصيتك.

لا توفر خدمات البريد الشهيرة مثل Gmail و Yahoo تشفيرًا من طرف إلى طرف لحماية بياناتك، حيث أظهرت تقارير سابقة أن جوجل تتبع أنواعًا متعددة من البيانات عبر خدمة البريد الإلكترونى جيميل لتعرض لك إعلانات تتناسب مع اهتماماتك.

يعتبر التشفير من طرف إلى طرف End-to-end encryption هو أحد الدفاعات المهمة لحماية رسائلك، ومنع أى شخص من معرفة محتواها؛ فحتى لو قام أحد المتطفلين باعتراض الرسائل، فلن يتمكن من رؤية أى شيء، لأن هذا التشفير يضمن أن تظل الرسائل مشفرة، بغض النظر عمن يرسلها أو يستقبلها، فيما يلى 3 أدوات تتيح لك تشفير رسائل البريد الإلكترونى لحماية بياناتك:

أداة Mailvelope

تُعتبر أداة Mailvelope من أهم أدوات تشفير البريد الإلكترونى، وأسهلها، فهى أداة مجانية ومفتوحة المصدر تتوفر كإضافة لمتصفحى كروم، وفايرفوكس، وتسمح بتشفير البريد الإلكترونى من طرف إلى طرف فى خدمات البريد الإلكترونى المستند إلى المتصفح، ومنها: Gmail، و Outlook، و Yahoo، وHotmail، و mail.ru، والمزيد.

تعتمد إضافة Mailvelope على معيار التشفير (OpenPGP) وتتيح لك تشفير رسائل البريد الإلكترونى والمرفقات فى المتصفح من خلال إنشاء مفتاح عام – عبارة عن سلسلة أبجدية رقمية طويلة – يمكنك مشاركته مع أشخاص آخرين حتى يتمكنوا من تشفير الرسائل التى يرسلونها إليك. إضافة Mailvelope متاحة لمستخدمى متصفح كروم، ولمستخدمى متصفح فايرفوكس.

أداة FlowCrypt

تُعتبر أداة FlowCrypt خيارًا مثاليًا لمستخدمى بريد جيميل، حيث تتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، وتتيح لك تأمين رسائل البريد الإلكترونى فى جيميل والمرفقات أيضًا باستخدام معيار التشفير PGP.

كما تتيح لك إرسال رسائل ومرفقات مشفرة إلى أى مستلم، ويمكن للمستلمين الرد بأمان سواء كانوا يستخدمون FlowCrypt، أو خدمة تشفير PGP أخرى، أو حتى عند عدم وجود تشفير على الإطلاق. فإذا لم يكن لديهم أى خدمة يمكنك تشفير رسائلك أو الملفات المرفقة معها بكلمة مرور.

أداة FlowCrypt متاحة مجانًا لمستخدمى جيميل كإضافة فى متصفحى كروم، وفايرفوكس، بالإضافة إلى توافرها كتطبيق لمستخدمى أجهزة أندرويد فى متجر جوجل بلاي.

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أداة InfoEncrypt

تختلف أداة InfoEncrypt عن الأدوات السابقة فى هذه القائمة، حيث تستخدم تشفير المفتاح السرى، بدلاً من تشفير المفتاح العام، وهذا يعنى أنه بدلاً من مشاركة مفتاح عام مع الآخرين، يجب عليك إنشاء كلمة مرور قبل أن تتمكن من إرسال رسائل آمنة أو تتلقاها.

تستخدم أداة InfoEncrypt خوارزمية تشفير AES-128، وهى واحدة من أقوى الخوارزميات المتاحة للاستخدام العام.

كما أن هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية، فكل ما عليك فعله لإرسال رسالة مشفرة هو:

• توجه إلى الموقع؛ ثم اكتب رسالتك.

• أدخل كلمة المرور التى قمت بإنشائها، ومشاركتها مع المستلم.

• اضغط على خيار (تشفير) Encrypt. بعد ذلك انسخ النص المُشفر والصقه برسالة البريد الإلكترونى، وأرسلها.

ولكن يجب على مستلم الرسالة نسخ محتواها إلى موقع InfoEncrypt، ثم يدخل كلمة المرور التى شاركتها معه، ويضغط على خيار (فك تشفير) Decrypt.