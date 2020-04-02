شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخطاء تفعلها خلال العمل بالمنزل تؤدى للحرائق.. شحن الهاتف على السرير أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحث خبراء السلامة، الأشخاص الذين يعملون من المنزل خلال تفشى فيروس كورونا على توخي الحذر بشأن أجهزتهم الكهربائية، إذ حذروا على وجه التحديد من التحميل الزائد للمقابس، وشحن الأجهزة على الأسرة، فإن مؤسسة Safety First ، وهى منظمة خيرية مكرسة للسلامة في المنزل، تنوه بأن الكثيرين قد يعرضون أنفسهم لمخاطر بسبب التركيبات الكهربائية غير الآمنة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد استطلاع حديث أجرته المؤسسة الخيرية أن أكثر من ثلث الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الكهربائية خلال العمل من المنزل غير مدركين للمخاطر التي يشكلونها.

قال ما يقرب من نصف (44 %) من الأشخاص إنهم يستخدمون "المشتركات الكهربائية" ويصلونها معا في آخر لمد الأسلاك، وهذه مخاطر كهربائية يمكن أن تشكل خطر الحريق.

وحذر ريك هيلتون، قائد سلامة المنازل في المجلس الوطني لرؤساء الإطفاء (NFCC): "نظرًا لأن العديد من الأشخاص يقومون بإنشاء مكاتب منزلية مؤقتة ويتأقلمون مع طريقة جديدة للعمل، فمن المحتمل أن تكون هناك زيادة في الحرائق الكهربائية".

وأوصى خبراء السلامة، أنه يجب أن تتأكد من أن لديك أجهزة إنذار دخان تعمل وخطة هروب تمارس في حالة نشوب حريق، ولكن تأكد أيضًا من اتباع النصائح البسيطة للحد من خطر نشوب حريق كهربائي.

Advertisements

وأكد الخبراء، "يمكن منع هذه الحرائق في الغالب ولن تساعدك النصيحة على العمل بأمان في المنزل فحسب، بل ستقلل الضغط على خدمة الإطفاء."

يشير الاستطلاع الذي أجري على 3000 شخص أيضًا إلى أن العادات السيئة التي يمارسها العاملون في المنزل تشمل ممارسات غير سليمة فيها في غرفة النوم.

اعترف أكثر من نصف أفراد العينة بوضع عنصر كهربائي مثل الكمبيوتر المحمول أو الهاتف على سريرهم أثناء الشحن.

قالت ليزلي رود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Safety First: مع وجود 70 % من أولئك الذين يعملون حاليًا من المنزل لأول مرة بسبب Covid-19 فإنه ليس من المستغرب أنه لن تتاح الفرصة للجميع لضمان محطات عمل خالية من المخاطر الكهربائية.

وأضافت: "خذ بضع دقائق للتأكد من أنك لا تقوم بتسلسل وصلات معا أو زيادة تحميل المقابس، وأنك تشحن أجهزتك على أسطح صلبة غير قابلة للاشتعال"، موصية "يجب علينا جميعًا أن نولي اهتمامًا إضافيًا للسلامة الكهربائية خلال فترة العمل عن بعد."