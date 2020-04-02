تفعيل الوضع الليلي على اجهزة شاومي 2020

الوضع الليلي مهم. و ظهر في واجهات عديدة. من ابرز هذه الواجهات هي واجهة شاومي ايضاً. بسبب انتشار اجهزة الشركة بشكل كبير في الأسواق المختلفة اليوم. و ميزة كميزة الوضع المظلم كانت مطلباً منتشراً بشكل كبير حول العالم. ليس في الأسواق العربية فقط. فلماذا لا نتحدث قليلاً عنه؟. هذا المقال لتفعيل الوضع الليلي على اجهزة شاومي

بالطبع في مقال سابق تحدثنا بشكل موسع عن واجهة Miui 11 و بعض النصائح التي شرحناها بشكل تفصيلي و التي من شأنها تحسين استخدامك للواجهة. و في هذا المقال كان للـDark Mode جزء خاص به. يمكنك مشاهدة مقالنا حول Miui 11 على موقعنا من خلال الرابط التالي

ماذا تحتاج ؟

جهاز يعمل بواجهة Miui 11 -يمكنك تحميل تحديث Miui 11 لهاتفك من خلال موقع Miui الرسمي–

اذا كان هاتفك من فئة A تأكد من تحديثه لنسخة Android 10

تفعيل الوضع الليلي على اجهزة شاومي بواجهة Miui 11

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Display

3- اختر Dark Mode

4- قم بتفعيل الوضع من خلال زر Dark Mode

5- يمكنك جدولة الوضع من خلال اختيار Schedule و اختيار التوقيت الخاص بتشغيل و ايقاف الوضع

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تفعيل الوضع الليلي على اجهزة شاومي فئة A

قبل ان اشرح تذكر ان فئة A من الشركة هي فئة تعتمد على مشروع Android One الذي تقدمه شركة Google. هذا المشروع يزود الهواتف بتجربة استعمال للأندرويد الخام. Stock Android فالهاتف يصبح كأنه بواجهة Google Pixel الإفتراضية. لذلك يمكن اعتبار الشرح القادم هو الشرح الذي يمكن تطبيقه على اي هاتف بواجهة مماثلة.

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Display

3- قم بتفعيل الإختيار Dark Mode

ملحوظة نفس الخطوات السابقة يمكن تكرارها على اي هاتف بنظام Android 10 و قد شرحنا في مقال سابق حول كيفية تشغيل الوضع الليلي على Android 10 ليس اجهزة شاومي فحسب يمكنك مشاهدة المقال السابق من خلال الرابط