تكنولوجيا: Zoom تتعهد بالعمل على إستعادة ثقة المستخدمين وتأمين الخصوصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعهدت شركة Zoom اليوم بالعمل خلال الفترة القادمة على إستعادة ثقة المستخدمين والعمل أيضاً على التأكد من تأمين خصوصية المستخدمين.

واجهت شركة Zoom الكثير من الإنتقادات نتيجة لإختراق خصوصية المستخدمين عبر الخبراء الأمنين وبعض المستخدمين منذ بداية إنتشار فيروس كورونا.

في مدونة Eric S. Yuan الرئيس التنفيذي لشركة Zoom أكد على أن الشركة قد خصصت بالفعل فريق متخصص للعمل على تأمين حسابات المستخدمين والتأكد من إستعادة خصوصية المستخدمين.

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كما أكدت الشركة على بدء العمل على مراجعة خبراء شركات أخرى، لتأمين حماية المستخدمين بكفاءة أعلى، أيضاً أكد الرئيس التنفيذي على خطط الشركة للإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية عند الإنتهاء، كما ستطلق Zoom برنامج مكافآت لرصد الأخطاء في النظام الآمني للخدمة.

يذكر أن خدمة Zoom قد حققت نمو سريع خلال إنتشار فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد المستخدمين في الإشتراكات المجانية اليومية من 10 ملايين في ديسمبر الماضي إلى 200 مليون مستخدم خلال الشهر الماضي.

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