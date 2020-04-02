تكنولوجيا: عرض خاص لمتابعي التقنية بلا حدود: ساعة هونر باند 5 مجاناً عند شراء الهاتف المميز هونر 9X Pro مع هدايا اخرى عديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرض خاص لزوار موقع التقنية بلا حدود مع أحدث العروض والهدايا المقدمة من Honor عند شراء هاتف Honor 9X Pro الذي انطلق مؤخراً بمجموعة مميزة من المواصفات والذي تقدمه الشركة اليوم مع عرض مجاني خاص للموقع مع سوارة هونر باند 5 بقيمة 119 ريال سعودي مجاناً، حيث يمكن للزوار استخدام كود العرض المجاني AUNLIMITEDTECH للحصول على العرض عند إتمام عملية الشراء عبر الموقع من الرابط التالي:

https://www.hihonor.com/sa-ar/product/honor-9x-pro-2

لماذا Honor 9X Pro؟ وبم يتميز، تعرف على المميزات الرائعة للهاتف:

انطلق هاتف Honor 9X Pro إلى السوق السعودي بتصميم معدني أنيق، مع رقاقة معالج Kirin 810 التي تدعم الهاتف بآداء ممتاز، مع شاشة تتميز بحجم كبير وسطوع في الإضاءة مع تباين في الألوان وتجربة غامرة مع عرض بكامل الشاشة بفضل التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية.

هاتف Honor 9X Pro آداء أسرع وشاشة أكبر مع عرض مميز

يعد هاتف Honor 9X Pro أحد الإصدارات المتوسطة المميزة التي قدمت هذا العام من علامة Honor التجارية التابعة لهواوي، والذي يجمع بين مميزات ممتازة في التصميم الخارجي والتكوينات الداخلية، وفي السطور القادمة نستعرض مواصفات ومميزات هذا الإصدار.

تصميم هاتف Honor 9X Pro

هذا الهاتف أنيق من حيث الشكل والتصميم وجودة التصنيع، فهو مزود بإطار من الألومنيوم مع طبقة زجاجية من الجهة الأمامية والجهة الخلفية، كما أنه يحتفظ بمدخل سماعات الرأس 3.5 مم.

كما يتميز هاتف Honor 9X Pro بسماكة 8.8 مم وينطلق بوزن 206 جرام، مع تصميم بكامل الشاشة في الهاتف بفضل الكاميرة الأمامية المنبثقة التي تدعم الهاتف بعرض مميز، مع شاشة IPS LCD كبيرة بحجم 6.59 إنش، والتي تشغل نسبة 90% من إطار الهاتف، وأبعاد 19.5:9، أيضاً يتميز الهاتف بدقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، وكثافة 391 بيكسل لكل إنش، لذا فإن هاتف Honor 9X Pro سيدعم المستخدم بواحدة من أفضل الشاشات في الهواتف الآن.

أيضاً من أهم ما يميز هذه الشاشة هو أن مستوى درجات التباين وبالأخص اللون الأسود، قريب جدًا مما هو موجود بتقنيات الـ AMOLED في الشاشات، لذا ستقدم للمستخدم تجربة غامرة في عرض محتوى الفيديو، بشكل خاص مع إختفاء النتوء من الشاشة.

ويوفر هاتف Honor 9X Pro مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يأتي بميزة الإستجابة السريعة، كما يدعم المستخدم بتأمين وحماية أفضل للهاتف.

آداء هاتف Honor 9X Pro

يعمل الهاتف بدعم من معالج Kirin 810 من HiSilicon، والذي يتميز بثماني من الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Mali-G52 MP6، ولقد أثبت هذا المعالج أداء بشكل ممتاز جدًا فوق ما تتصور خاصةً مع تقنية GPU Turbo 3.0، مما يجعل الهاتف قادر على تحمل ضغوط التشغيل في المهام المتعددة، وجميع الألعاب بدون أي مشاكل في عدد الإطارات، مع تجربة عرض إنسيابية.

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وعلاوةً على ذلك، يوجد تقنية التبريد الفعالة في هاتف Honor 9X Pro، والتي لن يواجه معها المستخدم مشكلة في إرتفاع درجات الحرارة مع تشغيل الألعاب أو الضغط في العمل على الهاتف.

وبالنسبة للذاكرة العشوائية في هاتف Honor 9X Pro، فيعطيك الهاتف 8 جيجابايت رام، بينما يتوفر للمستخدم إختيارين في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يمكن للمستخدم إضافة سعة تخزين عن طريق بطاقة microSDXC خارجية.

أيضاً يضم هاتف Honor 9X Pro واجهة مستخدم EMUI 9.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9 Pie، كما يوجد دعم لكل من تقنية Wi-Fi 802.11 وBluetooth 4.0 وGPS وRadio FM.

وفي مواصفات البطارية تقدم Honor هاتف Honor 9X Pro بقدرة بطارية 4000 mAh، والتي ستوفر للمستخدم عمر شحن يصل إلى 6 ساعات من التشغيل المتواصل مع ضبط الإضاءة على نسبة 70 بالمئة.

كاميرة هاتف Honor 9X Pro

يأتي Honor 9X Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 وكاميرة ثانوية بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 هذا بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

تدعم الكاميرة الرئيسية التركيز التلقائي، كما أنها تساعد على إلتقاط الصور بالنمط الليلي أو في ظروف الإضاءة المنخفضة بدون أي مشاكل. في حين يضمن لك مستشعر العمق نتائج ممتازة في مسألة العزل وخاصة مع وضع البورتريه. وعلاوةً على ذلك تدعم إعدادات الكاميرة تقنية الذكاء الإصطناعي.

وبالنسبة للكاميرة الأمامية، فهي منبثقة ميكانيكيًا وتأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم هذه الكاميرة تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطار لكل ثانية.

إليك نتائج صور Honor 9X Pro الخرافية:

أما عن لون الهاتف، فقد ميزت شركة Honor هذا الهاتف الذكي بلون متدرج يتغير وفقاً لانعكاسات الإضاءة، وهذا يعد شيء ملفت للانتباه بشكل خاص.

الخلاصة:

هاتف قوي يستحق الشراء مع سعر مناسب بالإضافة للعرض المميز الذي نقدمه اليوم فرصة لا تفوت.

هدايا البيع:

يتوفر هاتف Honor 9X Pro بسعر 999 ريال سعودي عند استخدام كود الخصم AUNLIMITEDTECH.

سماعة أذن رياضية من Honor بتقنية بلوتوث.

ضمان للشاشة لمدة ستة أشهر.

اشتراك في خدمة هواوي السحابية بسعة 50 جيجابايت لمدة 6 أشهر.

عضوية هواوي الموسيقية VIP لمدة 6 أشهر تلقائياً.

عند شراء هاتف Honor 9X Pro، أيضاً يمكن الإستفادة من العرض للحصول على سوارة هونر باند 5 بقيمة بقيمة 119 ريال سعودي مجاناً عند إتمام عملية الشراء عبر الموقع من خلال الرابط:

https://www.hihonor.com/sa-en/product/honor-9x-pro-2

يمكنك الذهاب إلى هذا الرابط لمشاهدة كل الهدايا المجانية المتاحة والتي يمكنك الحصول عليها بسعر 999 ريال من خلال العرض بالإضافة لساعة HONORBAND5 بسعر 119 ريال باجمالي سعر 1118 ريال.

تأكد من ادخال كود العرض عند اتمام الشراء في المكان المخصص للحصول على تخفيض 119 ريال لتصبح القيمة الإجمالية للهاتف مع الساعة والهدايا بقيمة 999 ريال ولا توجد أي مصاريف شحن عند الشراء من الموقع حالياً.

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