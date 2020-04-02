+Huawei P40 Pro يستخدم شاشات OLED المصنعة من قبل سامسونج، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير صادر من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية TheELec، فيبدو أن شركة Huawei تستخدم حصرًا شاشات OLED المصنوعة من قبل شركة سامسونج في الهاتف الرائد الجديد +Huawei P40 Pro.

يقول التقرير أنه بالنسبة للهاتف Huawei P40 Pro، تعتمد شركة Huawei على مزيج من شاشات OLED المصنوعة من قبل Samsung و BOE و LG Display، بينما تستخدم شاشات OLED المصنوعة من قبل شركة BOE فقط في الهاتف Huawei P40.

يتعارض هذا التقرير مع ما جاء في قائمة الموردين الذين تعاملت معهم شركة Huawei من أجل سلسلة هواتف Huawei P40 Series والتي تم تسريبها في الفترة الماضية، فهي كانت تشير إلى أن شركة Huawei إستوردت شاشات OLED المستخدمة في هواتف Huawei P40 Series من BOE و LG Display. وعلاوة على ذلك، فهذا يتعارض أيضًا مع تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة BOE على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo والتي ذكر فيها أن شركة Huawei تستورد شاشات OLED المستخدمة في هواتفها الرائدة الجديدة حصرًا من شركته.

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الشاشات المستخدمة في الهاتف Huawei P30 Pro الذي تم إصداره في العام الماضي صنعتها شركة BOE الصينية وليس شركة سامسونج. ويقول التقرير أن حوالي 20 في المئة من هواتف Huawei تستخدم شاشات OLED، ولكن الشركة ستتطلع إلى ترقية المزيد من هواتفها الذكية إلى شاشات OLED مستقبلاً.