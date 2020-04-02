تحديث Android 10 يبدأ أيضًا بشق طريقه إلى الهاتف Samsung Galaxy Fold 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 للهاتف Galaxy Fold في الأسبوع الماضي، والآن قررت الشركة الكورية الجنوبية إصدار نفس التحديث للهاتف Galaxy Fold 5G.

تحديث Android 10 للهاتف Galaxy Fold 5G يحمل البنية رقم F907BXXU3BTC9، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مارس، فضلا عن واجهة Samsung One UI 2.1 الأحدث من شركة سامسونج. وجدير بالذكر أن هذا التحديث متوفر حاليًا في المملكة المتحدة، ولكن يجب أن يصل إلى الأسواق الأخرى في المستقبل القريب.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.