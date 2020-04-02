جوجل تعتزم رفع الحظر عن إعلانات كورونا

تعتزم شركة جوجل رفع الحظر عن الإعلانات المتعلقة بالفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن واجهت سياسة الحظر اعتراضًا من المشرعين الديمقراطيين الذي يخشون من أنها قد تعزز المعلومات الخطأ التي تنشرها إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) المنتمي للحزب الجمهوري.

وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة، ستبدأ جوجل في السماح “للهيئات الحكومية، والمستشفيات، ومقدمي الخدمات الطبية، والمنظمات غير الحكومية” بعرض الإعلانات المتعلقة بالفيروس التاجي المستجد على منصاتها.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد فرضت منذ شهر شباط/ فبراير الماضي حظرًا يمنع معظم المعلنين غير الحكوميين من عرض الإعلانات المتعلقة بجائحة (كوفيد-19) لخنق المنظمات التي تسعى لنشر معلومات مضللة أو الاستفادة من الذعر.

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ولكن وفقًا لموقع (بروتوكول) Protocol، فقد ازداد قلق الديمقراطيين من أن الحظر الواسع سمح للبيت تالأبيض بتعزيز رده على الوباء، ولكنه منع الديمقراطيين من انتقاده.

وصرّح متحدث باسم جوجل لموقع (ذا فيرج) The Verge بأن هذه السياسة مصممة لحماية المستخدمين ومنع الإعلانات التي تحاول الاستفادة من الأحداث قصيرة المدى مثل الكوارث الطبيعية. وأضاف: “نبحث الآن عن طرق لدعم الإعلانات المحدودة المتعلقة بـ (كوفيد-19) من المستشفيات، ومقدمي الخدمات الطبية، والهيئات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية”.

وفي الأيام القادمة، ستوسع جوجل مجموعة المعلنين المسموح لهم بعرض الإعلانات. وفي رسالة بريد إلكتروني حصل عليها موقع (ذا فيرج)، أخبر رئيس الصناعة في جوجل (مارك بيتي) المعلنين: “نخطط للسماح للمعلنين الآخرين، بما في ذلك المنظمات السياسية، بعرض الإعلانات المتعلقة بـ (كوفيد-19). وسيكون لدينا المزيد من المعلومات لمشاركتها في هذا الأمر في الأيام القليلة المقبلة”.