شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتبرع بـ7 ملايين دولار لجهود مكافحة فيروس كورونا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل على موقع Weibo الصينى للتدوين المصغر أن الشركة الأمريكية ضاعفت الآن تبرعها لجهود الصين ضد فيروس كورونا، بما يعادل أكثر من 50 مليون يوان، أى حوالى 7 ملايين دولار.

قدمت الشركة فى السابق تبرعًا بأكثر من 15 مليون دولار إلى مجموعات مختلفة تقاتل ضد COVID-19 فى الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولى، وفى وقت لاحق من مارس، شارك كوك تغريدة حول تبرع بقيمة 10 ملايين قناع للولايات المتحدة، بالإضافة إلى "ملايين أخرى" للمناطق المتعثرة فى أوروبا.



اعلان تيم كوك على ويبو

وفى غرفة أخبار أبل، كتب الرئيس التنفيذى للشركة أيضًا أن الشركة ستقوم بمطابقة تبرعات موظفيه لمكافحة وباء كورونا بنسبة اثنين إلى واحد.

Advertisements

كما ورد أن عمالقة التكنولوجيا الصينيين تبرعوا بشكل كبير لمحاربة COVID-19، إذ أعلنت Tencent، عن تقديم 100 مليون دولار أمريكى للصندوق العالمى لمكافحة الوباء.

وتعد أبل واحدة من عدد قليل من شركات الهواتف الذكية التى لم تشهد انخفاضًا كبيرًا فى الإيرادات بسبب الوباء العالمى، إذ تم إعادة فتح جميع متاجرها البالغ عددها 42 متجرًا فى الصين منذ منتصف مارس، فى حين تظل المتاجر فى الولايات المتحدة وبقية العالم مغلقة حتى إشعار آخر.

أودى COVID-19 بحياة أكثر من 42000 شخص، وتم تسجيل ما لا يقل عن 3800 منهم فى الولايات المتحدة. وفقًا لـ CNN ، أصيب 185.000 أمريكى حتى الآن.